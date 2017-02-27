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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11063110641106511066
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:03

  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.

Пишно Потужно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:08

  flyman написав:
  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.

Пишно Потужно


Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6.
Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів.
В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3
Нічого не змінилося. Нечесна гра.
Yuri_61
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