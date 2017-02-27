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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:03
AndriyQ написав:
Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 20:08
flyman написав: AndriyQ написав:
Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
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Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6.
Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів.
В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3
Нічого не змінилося. Нечесна гра.
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