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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11064110651106611067>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:03

  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.

Пишно Потужно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:08

  flyman написав:
  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.

Пишно Потужно


Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6.
Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів.
В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3
Нічого не змінилося. Нечесна гра.
Х іншої сторони, вже б можна нам звикнути до цього традиційного ажіотажу на нікогонепотрібного.
Бо є таке прислівля: все що підіймається, обов`язково опуститься.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 20:17, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:14

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.

Пишно Потужно


Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6.
Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів.
В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3
Нічого не змінилося. Нечесна гра.

Главное, вовремя сдать - и на гривнедепозит
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:и на гривнедепозит


Ігор Лєксєіч, це ти?
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:25

  daap написав:
  Investor_K написав:и на гривнедепозит


Ігор Лєксєіч, це ти?

Ніт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ приспав пильність пересічних, камінцем вниз курс долара, а зараз гривнепопаданці в шоці (і я те ж)
Як видно з графіка, НБУ в котрий раз штучно проти здорового глузду занизив курс долара для чого і кого, в інтересах яких осіб? Хто ці вигодоотримувачі - інсайдери?
Це нечесна гра. :evil:
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:55

  Blekster написав:як стартонули думаю так і відкотимся на початку наступного місяця, буде новий новостний фон, буде і курс

Вчора казна почала масово платити. Мабуть звідти й паливо...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:57

  sergey_sryvkin написав:
  Blekster написав:як стартонули думаю так і відкотимся на початку наступного місяця, буде новий новостний фон, буде і курс

Вчора казна почала масово платити. Мабуть звідти й паливо...



та не привязуйте цю нечесну гру з курсом до виплат, я вас благаю
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:05

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Blekster написав:як стартонули думаю так і відкотимся на початку наступного місяця, буде новий новостний фон, буде і курс

Вчора казна почала масово платити. Мабуть звідти й паливо...



та не привязуйте цю нечесну гру з курсом до виплат, я вас благаю

Не скиглите. Солнце всем одинаково светит. Ловите шансы.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:41

  demichh написав:
  Філ написав:"Керована гнучкість" від НБУ, по простому паніка. А ще місяць тому було 36,00.

Точно, верните продажу доллара -70 коп. от курса ПОВ!
може одразу мінус 1,5 роки, так щоб 36,69 плюс комісії і на вихід по 42)!
sens
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