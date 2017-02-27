AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
Пишно Потужно
Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6. Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів. В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3 Нічого не змінилося. Нечесна гра. Х іншої сторони, вже б можна нам звикнути до цього традиційного ажіотажу на нікогонепотрібного. Бо є таке прислівля: все що підіймається, обов`язково опуститься.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 20:17, всього редагувалось 2 разів.
AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
Пишно Потужно
Що цікаво, 18 червня 2024 року курс знову буде 36,6. Кожен рік, окрім 2019 під ялинку НБУ улаштовує свято для професійних валютних спекулянтів. В період з жовтня по 20 грудня 2023 року стригли доларових попандосів, а зараз гривневих.3 Нічого не змінилося. Нечесна гра.
НБУ приспав пильність пересічних, камінцем вниз курс долара, а зараз гривнепопаданці в шоці (і я те ж) Як видно з графіка, НБУ в котрий раз штучно проти здорового глузду занизив курс долара для чого і кого, в інтересах яких осіб? Хто ці вигодоотримувачі - інсайдери? Це нечесна гра.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 2 разів.