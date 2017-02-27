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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
Yuri_61 написав:
НБУ приспав пильність пересічних, камінцем вниз курс долара, а зараз гривнепопаданці в шоці (і я те ж)
Як видно з графіка, НБУ в котрий раз штучно проти здорового глузду занизив курс долара для чого і кого, в інтересах яких осіб? Хто ці вигодоотримувачі - інсайдери?
Це нечесна гра.
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