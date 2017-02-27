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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11064110651106611067
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42

  Yuri_61 написав:НБУ приспав пильність пересічних, камінцем вниз курс долара, а зараз гривнепопаданці в шоці (і я те ж)
Як видно з графіка, НБУ в котрий раз штучно проти здорового глузду занизив курс долара для чого і кого, в інтересах яких осіб? Хто ці вигодоотримувачі - інсайдери?
Це нечесна гра. :evil:

Казино завжди у виграші.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:04

  копейка написав:Казино завжди у виграші.
Не правда
Казино завжди у виграші перед тими хто грає в казино
І казино завжди в програші по відношенню до тих хто не грає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:23

  budivelnik написав:
  копейка написав:Казино завжди у виграші.
Не правда
Казино завжди у виграші перед тими хто грає в казино
І казино завжди в програші по відношенню до тих хто не грає.

Все одно що аксіомізувати справедливість життя для тих, хто живе і відсутні в цьому світі.
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:38

  копейка написав:Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
Ні
Ніколи не каруселив
Старався тримати гроші в бізнесі
Якщо були надлишкові якийсь час - то половинив
Навіть зараз в мене кредити під виробництво - 50% на 50% валюта/гривня
Тому падіння /ріст одного - компенсується іншим.

Чого не скажеш про тих які роками возили в запітнілій долонці пачки якихось кольорових фантиків...і як правило ті самі суми возять й далі( в кращому випадку)
budivelnik
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