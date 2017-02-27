Казино завжди у виграші.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
Казино завжди у виграші.
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:04
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:23
Все одно що аксіомізувати справедливість життя для тих, хто живе і відсутні в цьому світі.
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:38
Ні
Ніколи не каруселив
Старався тримати гроші в бізнесі
Якщо були надлишкові якийсь час - то половинив
Навіть зараз в мене кредити під виробництво - 50% на 50% валюта/гривня
Тому падіння /ріст одного - компенсується іншим.
Чого не скажеш про тих які роками возили в запітнілій долонці пачки якихось кольорових фантиків...і як правило ті самі суми возять й далі( в кращому випадку)
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