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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
Yuri_61 написав:
НБУ приспав пильність пересічних, камінцем вниз курс долара, а зараз гривнепопаданці в шоці (і я те ж)
Як видно з графіка, НБУ в котрий раз штучно проти здорового глузду занизив курс долара для чого і кого, в інтересах яких осіб? Хто ці вигодоотримувачі - інсайдери?
Це нечесна гра.
Казино завжди у виграші.
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копейка
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:04
копейка написав:
Казино завжди у виграші.
Не правда
Казино завжди у виграші перед тими хто грає в казино
І казино завжди в програші по відношенню до тих хто не грає.
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budivelnik
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:23
budivelnik написав: копейка написав:
Казино завжди у виграші.
Не правдаКазино завжди у виграші перед тими хто грає в казино
І казино завжди в програші по відношенню до тих хто не грає.
Все одно що аксіомізувати справедливість життя для тих, хто живе і відсутні в цьому світі.
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
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копейка
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:38
копейка написав:
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
Ні
Ніколи не каруселив
Старався тримати гроші в бізнесі
Якщо були надлишкові якийсь час - то половинив
Навіть зараз в мене кредити під виробництво - 50% на 50% валюта/гривня
Тому падіння /ріст одного - компенсується іншим.
Чого не скажеш про тих які роками возили в запітнілій долонці пачки якихось кольорових фантиків...і як правило ті самі суми возять й далі( в кращому випадку)
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:43
budivelnik написав: копейка написав:
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
Ні
Ніколи не каруселив
Старався тримати гроші в бізнесі
Якщо були надлишкові якийсь час - то половинив
Навіть зараз в мене кредити під виробництво - 50% на 50% валюта/гривня
Тому падіння /ріст одного - компенсується іншим.
Чого не скажеш про тих які роками возили в запітнілій долонці пачки якихось кольорових фантиків...і як правило ті самі суми возять й далі( в кращому випадку)
Про кольорові фантики це ви про наш ,,найкрасивіший,,гривнєпапір ? Якщо ви не катались на каруселі, то звідки знати про її результативність ?
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alex lem
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:58
alex lem написав: budivelnik написав: копейка написав:
Це казино "дівчину" танцює, навіть якщо не вечеряє.
Ні
Ніколи не каруселив
Старався тримати гроші в бізнесі
Якщо були надлишкові якийсь час - то половинив
Навіть зараз в мене кредити під виробництво - 50% на 50% валюта/гривня
Тому падіння /ріст одного - компенсується іншим.
Чого не скажеш про тих які роками возили в запітнілій долонці пачки якихось кольорових фантиків...і як правило ті самі суми возять й далі( в кращому випадку)
Про кольорові фантики це ви про наш ,,найкрасивіший,,гривнєпапір ? Якщо ви не катались на каруселі, то звідки знати про її результативність ?
1 Долар/євро - такі самі фантики , просто стираються(гублять свою обмінну вартість) повільніше
2 Знаєте якось я не хворів сифілісом, не сидів в буцегарні, не коловся, - і це чомусь не заважає мені стверджувати що результативність цих процесів не приведе ні до чого доброго.
Просте порівняння
Скільки в світі є успішних бізнесменів/фахових працівників і так далі?
А скільки успішних карусельників в порівнянні з вищеописаними?
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:03
Victor8 написав:
На наличном курсе USD - паника из-за паникеров-ухилянтов, которые побежали "вычищать/обнулять" все свои банковские и карточные счета...
Ех, у старі недобрі часи добрі люди у відділеннях уже повідомляли би у ТЦК контакти потенційних ухилянтів...
Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.
Шмигаль збирає кредиторів. Буде просити скинутися пенсіонерам на пенсію.
Є ще варіант замороження вкладів вище певної суми для всіх громадян.
Аби примусовий обмін на спеціальні військові облігації. Наприклад, номіновані в доларах, але із строком погашення не менше трьох років або після закінчення бойових дій.
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Навуходоносор
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