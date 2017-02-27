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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:18
beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
Є
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:26
Навуходоносор написав:
Є ще варіант
годі генерувати маячню і з ранку людям настрій псувати ,
не на болотах живимо?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:29
beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:31
Investor_K написав: beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
Є
Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:34
prodigy написав: beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому
Уже не знаешь кого в этой жизни бояться.
Как будто мы рождены для страдания
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:53
mcduck написав:
Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07
Навуходоносор написав:
Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.
Щоб у перший день публікації банківська система лягла б і не піднялась?
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