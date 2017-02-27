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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11065110661106711068
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:18

  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?

Є
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Навуходоносор написав:Є ще варіант

годі генерувати маячню і з ранку людям настрій псувати ,
не на болотах живимо?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:29

  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?


існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:31

  Investor_K написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?

Є

Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:34

  prodigy написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?


існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому

Уже не знаешь кого в этой жизни бояться.
Как будто мы рождены для страдания
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:53

  mcduck написав:Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста :D
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07

  Навуходоносор написав:Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.


Щоб у перший день публікації банківська система лягла б і не піднялась?
Economist
 
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