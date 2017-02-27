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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11066110671106811069>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:18

  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?

Є
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Навуходоносор написав:Є ще варіант

годі генерувати маячню і з ранку людям настрій псувати ,
не на болотах живимо?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:29

  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?


існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:31

  Investor_K написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?

Є

Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:34

  prodigy написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?


існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому

Уже не знаешь кого в этой жизни бояться.
Как будто мы рождены для страдания
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07

  Навуходоносор написав:Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.


Щоб у перший день публікації банківська система лягла б і не піднялась?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:22

  beee написав:
  Investor_K написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?

Є

Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?

Я так и сделал вчера (оформил доверенность на жену) - лучше перебдеть, как говорится.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:30

  vitaliiangel написав:
  mcduck написав:Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста :D
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.

Хуйлу напиши, щоб швидше підсуєтився
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:52

  alex10 написав:
  vitaliiangel написав:
  mcduck написав:Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста :D
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.

Хуйлу напиши, щоб швидше підсуєтився

Рашаботи шпарять виключно по методичкам, їй вже написали, воно працює цілодобово(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:53

  beee написав:
  prodigy написав:
  beee написав:Є загроза до банківських скриньок?


існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому

Уже не знаешь кого в этой жизни бояться.
Как будто мы рождены для страдания

Никого не бойтесь. Живите сейчас. Радуйтесь. Вы богаты, ибо можете дышать, любить, петь.
Так любите и пойте а не бойтесь, черт возьми!
Навуходоносор
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