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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:18
beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
Є
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:26
Навуходоносор написав:
Є ще варіант
годі генерувати маячню і з ранку людям настрій псувати ,
не на болотах живимо?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:31
Investor_K написав: beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
Є
Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
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beee
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07
Навуходоносор написав:
Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.
Щоб у перший день публікації банківська система лягла б і не піднялась?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:22
beee написав: Investor_K написав: beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
Є
Спасибо.
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
Я так и сделал вчера (оформил доверенность на жену) - лучше перебдеть, как говорится.
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sailed
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:30
vitaliiangel написав: mcduck написав:
Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.
Хуйлу напиши, щоб швидше підсуєтився
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alex10
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:52
alex10 написав: vitaliiangel написав: mcduck написав:
Ну так то причин зростання ніби немає, але у тік токах вже лярд доларів вивели люди після нових законопроектів. А вірити чи ні , тримати гривні чи ризикувати то вже справа особиста
та привет. Новостной фон какой, воевать некому будут инвалидов 3й руппы призывать. Народ не дурак понимает чем это закончится.
Хуйлу напиши, щоб швидше підсуєтився
Рашаботи шпарять виключно по методичкам, їй вже написали, воно працює цілодобово(с).
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:53
beee написав: prodigy написав: beee написав:
Є загроза до банківських скриньок?
існує більш вагома загроза -на головою КР полетіли 20хв тому
Уже не знаешь кого в этой жизни бояться.
Как будто мы рождены для страдания
Никого не бойтесь. Живите сейчас. Радуйтесь. Вы богаты, ибо можете дышать, любить, петь.
Так любите и пойте а не бойтесь, черт возьми!
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Навуходоносор
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:56
sailed написав: beee написав:
Лучше на жену переоформить с доверенностью?
Я так и сделал вчера (оформил доверенность на жену) - лучше перебдеть, как говорится.
Тогда уже готовить план и на следующий законопроект: конфискации имущества и у родственников уклонистов. Вон, у госчиновников уже за всю семью отчитываться надо. Чем пересичные хуже?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:09
Yuri_61 написав: Навуходоносор написав:
замороження вкладів вище певної суми для всіх громадян.
Аби примусовий обмін на спеціальні військові облігації. Наприклад, номіновані в доларах, але із строком погашення не менше трьох років або після закінчення бойових дій.
Але на всяк випадок я свої кошти вже забрав з рахунків, залишив на 1 місяць оплати за комунальні, може й ті заберу завтра ж.
І я не ухилянт, але коли в банківський системі по вказаній причині виникне колапс, я не хочу стати жертвою, а він станеться, якщо терміново автори не вибачаться і не заберуть на доопрацювання цей провокаційний законопроєкт
Та да, по гамбурзькому рахунку мабуть це найдоцільніше.
Правда, не виключено, що хтось з наших партнерів щось подібне вимагав. Звичайно, навряд чи мова йшла про блокування рахунків.
Схоже що НБУ заспокоював ринок, а депутати його роботу звели нанівець. Принаймі, на пару днів.
Правда, думаю зараз з'явиться пан Сибарит і скаже, що після НР ринок трохи перетравить цей вал гривні і курс попустить. І буде правий.
А взагалі, шановне панство. Батьківщина - це не дойна корова і не транзитний аеропорт.І вже точно - не ви.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в П'ят 29 гру, 2023 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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