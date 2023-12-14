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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11066110671106811069
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:50

Чт 14 дек, 2023

  vitaliiangel написав:147 млн в день интервенций льют в декабре
на словах сплошные пэрэмоги хоть на хлеб намазывай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Те кто на жену что-то там переоформляет вы статистику разводов за время войны смотрели? :)
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:55

  amtrans написав:Те кто на жену что-то там переоформляет вы статистику разводов за время войны смотрели? :)

А на цуценя можна переоформити?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:56

  amtrans написав:Те кто на жену что-то там переоформляет вы статистику разводов за время войны смотрели? :)

Я дивлюся по Києву перелік справ які розглядаються, розірвання шлюбу більше ніж розгляду кримінальних справ. В тому що люди рахують гроші і переписують майно це відповідь часу і менеджерам у владі
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:57

  10/9/9 написав:
  amtrans написав:Те кто на жену что-то там переоформляет вы статистику разводов за время войны смотрели? :)

А на цуценя можна переоформити?

Вам відповідь безкоштовно і неправильна чи за гроші і кваліфікована ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:09

Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Банкіри штучно маніпулюють курсом долара.
Є всі ознаки цього.
Бо я НІКОЛИ не можу спрогнозувати курс долара на день - два.
Скажіть, чи існують програми - автомати, які підказують коли обмінювати долар на гривню або євро, а коли навпаки?
Хочу заробляти на валютних коливаннях професійно.
Чи без інсайда з НБУ це неможливо?
Є в мене "смутные сомнения", що є коло осіб, які заробляють величезні кошти на інсайді з НБУ або банків.
Yuri_61
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