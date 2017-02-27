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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1106611067110681106911070>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07

  Навуходоносор написав:Тре подібні закони обговорювати і приймати в закритому режимі.


Щоб у перший день публікації банківська система лягла б і не піднялась?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:09

  Yuri_61 написав:
  Навуходоносор написав:замороження вкладів вище певної суми для всіх громадян.
Аби примусовий обмін на спеціальні військові облігації. Наприклад, номіновані в доларах, але із строком погашення не менше трьох років або після закінчення бойових дій.

Але на всяк випадок я свої кошти вже забрав з рахунків, залишив на 1 місяць оплати за комунальні, може й ті заберу завтра ж.
І я не ухилянт, але коли в банківський системі по вказаній причині виникне колапс, я не хочу стати жертвою, а він станеться, якщо терміново автори не вибачаться і не заберуть на доопрацювання цей провокаційний законопроєкт

Та да, по гамбурзькому рахунку мабуть це найдоцільніше.
Правда, не виключено, що хтось з наших партнерів щось подібне вимагав. Звичайно, навряд чи мова йшла про блокування рахунків.
Схоже що НБУ заспокоював ринок, а депутати його роботу звели нанівець. Принаймі, на пару днів.
Правда, думаю зараз з'явиться пан Сибарит і скаже, що після НР ринок трохи перетравить цей вал гривні і курс попустить. І буде правий.
А взагалі, шановне панство. Батьківщина - це не дойна корова і не транзитний аеропорт.І вже точно - не ви.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 29 гру, 2023 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

По старой хорошей традиции сегодня курс гривны на межбанке должен укрепиться.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:50

Чт 14 дек, 2023

  vitaliiangel написав:147 млн в день интервенций льют в декабре
на словах сплошные пэрэмоги хоть на хлеб намазывай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:09

Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Банкіри штучно маніпулюють курсом долара.
Є всі ознаки цього.
Бо я НІКОЛИ не можу спрогнозувати курс долара на день - два.
Скажіть, чи існують програми - автомати, які підказують коли обмінювати долар на гривню або євро, а коли навпаки?
Хочу заробляти на валютних коливаннях професійно.
Чи без інсайда з НБУ це неможливо?
Є в мене "смутные сомнения", що є коло осіб, які заробляють величезні кошти на інсайді з НБУ або банків.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:39

НБУ
Довідкове значення курсу гривні до долара на 12:00 29.12.2023:
38,0071
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:40

  10/9/9 написав:Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.

Яка друга частина?
Ще трохи і усі буйні заспокояться, вчора НБУ залив більше 300 лямів, на носі мертвий сезон попиту на валюту, понесете в січні на хлібчик здавати по 38 і крапка.
НБУ рішуче погасить паніку за пару сесій, саморозігрів майже закінчився, 38 це новий курс на міжбанку, 40 не буде, на горизонті двох найближчих місяців так точно.
А потім посівна і надії на девал знову прийдеться відкласти на якусь осінь...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:43

somilitark:
Тримачі гривнє-депо аплодують!

У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в П'ят 29 гру, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.
Дюрі-бачі
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