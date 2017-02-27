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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:53
somilitark написав: Blekster написав:Філ
а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
somilitark написав: 10/9/9 написав:
Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.
Яка друга частина?
Ще трохи і усі буйні заспокояться, вчора НБУ залив більше 300 лямів, на носі мертвий сезон попиту на валюту, понесете в січні на хлібчик здавати по 38 і крапка.
НБУ рішуче погасить паніку за пару сесій, саморозігрів майже закінчився, 38 це новий курс на міжбанку, 40 не буде, на горизонті двох найближчих місяців так точно.
А потім посівна і надії на девал знову прийдеться відкласти на якусь осінь...
Знайдіть 2 відмінності.
А ще й 24 години не минуло.
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10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:57
Дюрі-бачі написав:
Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.
Чем ближе новые моб. законы?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:59
10/9/9 написав:
Тримачі гривнє-депо аплодують!
У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.
Так они ещё ничего потеряли. Прост со своими годовыми ставками выходят в 0
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:12
Курс в січні буде частково залежити від затримки соціальних виплат.
Нагадую, що пенсії виплачуються рівномірно з 5 по 25 число кожного місяця. Якщо дата виплати припадає на вихідні, то виплачують у п'ятницю.
Зарплати бюджетникам платять два рази - в середині місяця аванс і в кінці місяца зарплату.
Лікарняні, виплати по безробіттю, виплати на дітей затримували і в набагато кращі часи, тому це можна викреслювати відразу. Виплати ВПО думаю також.
Ми не знаємо залишок на єдиному казначейському рахунку, так як ця інформація приховується. Але якщо Шмигаль у паніці, то проблеми почнуться вже з початку січня.
Невиплата зарплат і пенсій знизе попит на імпортні і вітчизняні (які все одно використовують імпортну сировину) продукти харчування і побутові речі.
Це вирівняє торговий баланс і зменшить попит на валюту, але одночасно зменшить надходження ПДВ, що додатково схлопне бюджет і не буде вже грошей ні на що.
Ініціативи по блокуванню банківських рахунків ухилянтам (тобто більшості працездатного чоловічого населення) призведуть до відтоку вкладів і зняття зайвих коштів з карток, це зменшить попит банків на ОВДП. Мінфіну буде вистачати грошей лише на поточне обслуговування боргу.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:14
10/9/9 написав:somilitark:
Тримачі гривнє-депо аплодують!
У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.
Причому тут грндепо?
Не маю ніяких депо, просто не хочеться думати як буде жити пенсіонер отримуючи 3000 грн пенсії, вже одні в 2015-му дуже постарались, не хочеться бути жебраками.
А у вас якесь хибне сприйняття реальності, чого ви радієте тому девалу не можу второпати, хочу щоб хлопці які боронять країну теж заробляли, а не думали що їх кинули з заощадженнями...
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somilitark
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:18
somilitark:
Ви моє наступне повідомлення читали, чи ще не дійшли?
Там, де про дві відмінності?
Це ж ви, ще вчора, писали:
"поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде...."
Я такого не писав.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:21
Дюрі-бачі написав:
Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.
Зачем для этого специальные букмекеры? Каждый сам себе может. Хочет ставить на рост курса: гривневый кредит, покупка валюты сейчас, благо, ограничения сняли. В запланированную дату продаёт и узнаёт выиграл или проиграл. Такой себе шорт.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:26
10/9/9 написав: somilitark написав: Blekster написав:Філ
а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
somilitark написав: 10/9/9 написав:
Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.
Яка друга частина?
Ще трохи і усі буйні заспокояться, вчора НБУ залив більше 300 лямів, на носі мертвий сезон попиту на валюту, понесете в січні на хлібчик здавати по 38 і крапка.
НБУ рішуче погасить паніку за пару сесій, саморозігрів майже закінчився, 38 це новий курс на міжбанку, 40 не буде, на горизонті двох найближчих місяців так точно.
А потім посівна і надії на девал знову прийдеться відкласти на якусь осінь...
Знайдіть 2 відмінності.
А ще й 24 години не минуло.
Так наче сьогоднішній міжбанк дав усі відповіді, що вище 38 НБУ не пустить.
Я думав відступлять на 40, але ніт.
Все зрозуміло, просто в когось дуже відкладене запалення, дуже довго доходить, девальваційні окуляри не дають адекватно сприймати реальність.
Все просто як апельсин, але не для свідків швидкого обвала)))
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:40
Готівка потрохи росте. Не дивлячись на міжбанк.
Дивно, новий рік на носі, а долар росте.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:43
10/9/9
госи премії і відкати підсумкові конвертують
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