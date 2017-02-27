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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11067110681106911070
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:43

Приват, зранку було 38,45, зараз 38,55.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:53

Приват перевзувається у стрибку, вже 38,70.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прийду ка наверное немного валюты купюрами старого образца скину. Откуплюсь в январе чуть дешевле.
Zebra
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  #<1 ... 11067110681106911070
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