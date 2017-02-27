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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11067110681106911070>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:14

  10/9/9 написав:somilitark:
Тримачі гривнє-депо аплодують!

У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.

Причому тут грндепо?
Не маю ніяких депо, просто не хочеться думати як буде жити пенсіонер отримуючи 3000 грн пенсії, вже одні в 2015-му дуже постарались, не хочеться бути жебраками.
А у вас якесь хибне сприйняття реальності, чого ви радієте тому девалу не можу второпати, хочу щоб хлопці які боронять країну теж заробляли, а не думали що їх кинули з заощадженнями...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:18

somilitark:
Ви моє наступне повідомлення читали, чи ще не дійшли?
Там, де про дві відмінності?
:lol:

Це ж ви, ще вчора, писали:
"поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде...."
:lol:
Я такого не писав.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:21

  Дюрі-бачі написав:Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.

Зачем для этого специальные букмекеры? Каждый сам себе может. Хочет ставить на рост курса: гривневый кредит, покупка валюты сейчас, благо, ограничения сняли. В запланированную дату продаёт и узнаёт выиграл или проиграл. Такой себе шорт.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:26

  10/9/9 написав:
  somilitark написав:
  Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?

Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....


  somilitark написав:
  10/9/9 написав:Схххоже, готівка коливається навколо 39.
Перша частина марлезонського балету добігає кінця.
Друга частина - з понеділка.

Яка друга частина?
Ще трохи і усі буйні заспокояться, вчора НБУ залив більше 300 лямів, на носі мертвий сезон попиту на валюту, понесете в січні на хлібчик здавати по 38 і крапка.
НБУ рішуче погасить паніку за пару сесій, саморозігрів майже закінчився, 38 це новий курс на міжбанку, 40 не буде, на горизонті двох найближчих місяців так точно.
А потім посівна і надії на девал знову прийдеться відкласти на якусь осінь...


Знайдіть 2 відмінності.
А ще й 24 години не минуло.
:lol:

Так наче сьогоднішній міжбанк дав усі відповіді, що вище 38 НБУ не пустить.
Я думав відступлять на 40, але ніт.
Все зрозуміло, просто в когось дуже відкладене запалення, дуже довго доходить, девальваційні окуляри не дають адекватно сприймати реальність.
Все просто як апельсин, але не для свідків швидкого обвала)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:40

Готівка потрохи росте. Не дивлячись на міжбанк.
Дивно, новий рік на носі, а долар росте.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:43

10/9/9 госи премії і відкати підсумкові конвертують :lol:
Blekster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:43

Приват, зранку було 38,45, зараз 38,55.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:53

Приват перевзувається у стрибку, вже 38,70.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прийду ка наверное немного валюты купюрами старого образца скину. Откуплюсь в январе чуть дешевле.
Zebra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:12

  10/9/9 написав:Готівка потрохи росте. Не дивлячись на міжбанк.
Дивно, новий рік на носі, а долар росте.

Пружина из паникеров-ухилянтов, которые снимают всю наличку...
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