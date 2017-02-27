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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11067110681106911070
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:57

  Andrey2512 написав:
  10/9/9 написав:Тримачі гривнє-депо аплодують!

У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.


Так они ещё ничего потеряли. Прост со своими годовыми ставками выходят в 0

депо - це умовно. більшість просто на рахунках тримає
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Хочет ставить на рост курса: гривневый кредит, покупка валюты сейчас, благо, ограничения сняли.

А є десь дешевий гривнекредит? Бо взяти під 4% в місяць, щоб заробити 3% на рості курсу - не дуже весела перспектива
Дюрі-бачі
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