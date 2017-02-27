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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:57
Andrey2512 написав: 10/9/9 написав:
Тримачі гривнє-депо аплодують!
У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.
Так они ещё ничего потеряли. Прост со своими годовыми ставками выходят в 0
депо - це умовно. більшість просто на рахунках тримає
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13
moveton написав:
Хочет ставить на рост курса: гривневый кредит, покупка валюты сейчас, благо, ограничения сняли.
А є десь дешевий гривнекредит? Бо взяти під 4% в місяць, щоб заробити 3% на рості курсу - не дуже весела перспектива
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