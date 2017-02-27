Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:47

01.01.2024

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............29.12.2023..........дата розрахунку..............28.12.2023...........29.12.2023Євро.................................42,2079................41,9960Долар США......................37,9824...................+0.05%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0029.12.2023.............................38,0071Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.1112) -0.55%Бурный рост прекратился.Сегодня справочный курс оказался всего на 2.5 копейки выше действующего официального, но это отголоски вчерашнего роста, а не следствие сегодняшней динамики.Открылись сделками ниже уровня вчерашнего закрытия. На протяжении сессии наблюдались незначительные колебания без явно выраженного направления. Все это происходило при активном участии регулятора, задача которого сегодня была попроще - с полей доносятся вести о падении оборотов почти до нормальных, а значит и масштабы интервенций не столь велики.Новый официальный курс получился ниже справочного на полкопейки.Общий прирост курса за сессию составил 1.96 копейки.Курс евро пробил "концептуально значимую" отметку 42 сверху.Сегодняшний результат операций казначейства мы узнаем уже в новом году, а вчера случился разворот. С полученных из казначейства денег предприятия заплатили налоги и казначейство оказалось с доходом.Поступавшая сегодня информация позволяет несколько снизить накал паникиИндекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 100.83)Вчера во второй половине дня доллар отскочил от минимумов и успокоился. Сегодня значение индекса в 15-00 равно позавчерашнему. Это ничего не значит, но совпадение интересное.................................................НБУ под елочку слегкаСамым существенным мне видится упрощение расчетов за аварийны перетоки электроэнергии.Существенного влияния нововведений на рынки не просматривается.На этой позитивной ноте финансовый год объявляю закрытым