депо - це умовно. більшість просто на рахунках тримає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:57
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:43
Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Євро 42,2079 -> 41,9960
Долар США 37,9824 -> 38,0020
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:47
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.12.2023..........01.01.2024
дата розрахунку..............28.12.2023...........29.12.2023
Євро.................................42,2079................41,9960
Долар США......................37,9824................38,0020...+0.05%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2023.............................38,0071
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1051 (на прошлой сессии 1.1112) -0.55%
Бурный рост прекратился.
Сегодня справочный курс оказался всего на 2.5 копейки выше действующего официального, но это отголоски вчерашнего роста, а не следствие сегодняшней динамики.
Открылись сделками ниже уровня вчерашнего закрытия. На протяжении сессии наблюдались незначительные колебания без явно выраженного направления. Все это происходило при активном участии регулятора, задача которого сегодня была попроще - с полей доносятся вести о падении оборотов почти до нормальных, а значит и масштабы интервенций не столь велики.
Новый официальный курс получился ниже справочного на полкопейки.
Общий прирост курса за сессию составил 1.96 копейки.
Курс евро пробил "концептуально значимую" отметку 42 сверху.
Сегодняшний результат операций казначейства мы узнаем уже в новом году, а вчера случился разворот. С полученных из казначейства денег предприятия заплатили налоги и казначейство оказалось с доходом.
Поступавшая сегодня информация позволяет несколько снизить накал паники
Индекс доллара DXY в 15-00 101.32 (на прошлой сессии 100.83)
Вчера во второй половине дня доллар отскочил от минимумов и успокоился. Сегодня значение индекса в 15-00 равно позавчерашнему. Это ничего не значит, но совпадение интересное.
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НБУ под елочку слегка
Самым существенным мне видится упрощение расчетов за аварийны перетоки электроэнергии.
Существенного влияния нововведений на рынки не просматривается.
На этой позитивной ноте финансовый год объявляю закрытым
Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чи будуть гуру нашого форуму робити підсумки 2023 року і прогнози на 2024 рік?
Яке у них бачення ситуації, що склалася?
Цікаво знати їх очікування, застереження, поради. як примножити і не втратити нікомунепотрібного?
Хоча я не гуру, але все ж проаналізую всі - всі - всі показники, індикатори валютного курсу: політичні, економічні. Зроблю аналітичний огляд дій НБУ.
Часто так буває, що непрофесіонал втирає носа професіоналам.
Ось і я попробую це зробити.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:06
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