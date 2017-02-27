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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11068110691107011071>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:57

  Andrey2512 написав:
  10/9/9 написав:Тримачі гривнє-депо аплодують!

У фізиків на депо більше 1 трильйона грн, здається.


Так они ещё ничего потеряли. Прост со своими годовыми ставками выходят в 0

депо - це умовно. більшість просто на рахунках тримає
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Хочет ставить на рост курса: гривневый кредит, покупка валюты сейчас, благо, ограничения сняли.

А є десь дешевий гривнекредит? Бо взяти під 4% в місяць, щоб заробити 3% на рості курсу - не дуже весела перспектива
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:43

Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Євро 42,2079 -> 41,9960
Долар США 37,9824 -> 38,0020
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:47

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.12.2023..........01.01.2024
дата розрахунку..............28.12.2023...........29.12.2023
Євро.................................42,2079................41,9960
Долар США......................37,9824................38,0020...+0.05%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2023.............................38,0071

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1051 (на прошлой сессии 1.1112) -0.55%

Бурный рост прекратился.
Сегодня справочный курс оказался всего на 2.5 копейки выше действующего официального, но это отголоски вчерашнего роста, а не следствие сегодняшней динамики.
Открылись сделками ниже уровня вчерашнего закрытия. На протяжении сессии наблюдались незначительные колебания без явно выраженного направления. Все это происходило при активном участии регулятора, задача которого сегодня была попроще - с полей доносятся вести о падении оборотов почти до нормальных, а значит и масштабы интервенций не столь велики.
Новый официальный курс получился ниже справочного на полкопейки.
Общий прирост курса за сессию составил 1.96 копейки.
Курс евро пробил "концептуально значимую" отметку 42 сверху.

Сегодняшний результат операций казначейства мы узнаем уже в новом году, а вчера случился разворот. С полученных из казначейства денег предприятия заплатили налоги и казначейство оказалось с доходом.

Поступавшая сегодня информация позволяет несколько снизить накал паники :)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.32 (на прошлой сессии 100.83)
Вчера во второй половине дня доллар отскочил от минимумов и успокоился. Сегодня значение индекса в 15-00 равно позавчерашнему. Это ничего не значит, но совпадение интересное.
................................................
НБУ под елочку слегка подкорректировал ограничения
Самым существенным мне видится упрощение расчетов за аварийны перетоки электроэнергии.
Существенного влияния нововведений на рынки не просматривается.

На этой позитивной ноте финансовый год объявляю закрытым :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чи будуть гуру нашого форуму робити підсумки 2023 року і прогнози на 2024 рік?
Яке у них бачення ситуації, що склалася?
Цікаво знати їх очікування, застереження, поради. як примножити і не втратити нікомунепотрібного?
Хоча я не гуру, але все ж проаналізую всі - всі - всі показники, індикатори валютного курсу: політичні, економічні. Зроблю аналітичний огляд дій НБУ.
Часто так буває, що непрофесіонал втирає носа професіоналам.
Ось і я попробую це зробити.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:57

П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:06

  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2

А як вам таке:
USD: 39.00 - 39.40
EUR: 42.60 – 43.10
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:18

  Сибарит написав:На этой позитивной ноте финансовый год объявляю закрытым :)

Спасибо, что были весь год маяком, поводырем для нас, слепых котят, в море финансов
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:23

  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2

Ви ще там дірку в стелі не зробили?
Бо так скачете і пригаєте від радості, що реально страшно за ваше здоров'я(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:28

  Игорь написав:
  Сибарит написав:На этой позитивной ноте финансовый год объявляю закрытым :)

Спасибо, что были весь год маяком, поводырем для нас, слепых котят, в море финансов

vitaliiangel
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