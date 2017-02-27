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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11068110691107011071
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:30

Постанова НБУ Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... AeY1GLj_l4
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:31

  somilitark написав:Ви ще там дірку в стелі не зробили?
Бо так скачете і пригаєте від радості, що реально страшно за ваше здоров'я(((

Тьфу на вас. 100500 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:01

  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2


да, ця ракета всем ракетам ракета
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:06

  cohan написав:да, ця ракета всем ракетам ракета

SPAWN KILL
10/9/9
 
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