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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:31
somilitark написав:
Ви ще там дірку в стелі не зробили?
Бо так скачете і пригаєте від радості, що реально страшно за ваше здоров'я(((
Тьфу на вас. 100500 раз.
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10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:01
10/9/9 написав:
П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2
да, ця ракета всем ракетам ракета
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cohan
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:06
cohan написав:
да, ця ракета всем ракетам ракета
SPAWN KILL
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10/9/9
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