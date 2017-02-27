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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11069110701107111072>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:30

Постанова НБУ Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... AeY1GLj_l4
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:31

  somilitark написав:Ви ще там дірку в стелі не зробили?
Бо так скачете і пригаєте від радості, що реально страшно за ваше здоров'я(((

Тьфу на вас. 100500 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:01

  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2


да, ця ракета всем ракетам ракета
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:06

  cohan написав:да, ця ракета всем ракетам ракета

SPAWN KILL
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:11

  cohan написав:
  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2


да, ця ракета всем ракетам ракета

в Лєри 200 крутіше і Кубіка тек
flyman
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3
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:48

  10/9/9 написав:П'ятниця, вечір, 29.12
а готівка росте, як не дивно. 39,2
Вчера Аккорд продавал в Знаменке Кировоградской области по 39,95, по словам начальника отделения - она по совместительству также начальник Кропивницкого отделения - стояла очередь! Сегодня забирал депо в Аккорде, пока ждал квитанцию несколько человек подошло и купило по 39,45 200-1500 долл синей эмисси. Потом курс стал 39,7, затем 39,80...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:55

  asti написав:Потом курс стал 39,7, затем 39,80...)))

Но для некоторых есть сегодня и альтернативная Украина. В ней гривна укрепляется потому, что "курсом валют фактически управляет рынок" и "спрос на наличный доллар сейчас невысокий".
moveton
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2
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:38

Записки карусельщика...

Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:

1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:59

  asti написав:Записки карусельщика...

Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:

1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))

Скільки заробили?
Investor_K
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Тяжкий труд, а ви думали легко бути інвестором в Україні?
AndriyQ
 
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