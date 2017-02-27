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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11069110701107111072
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:19

  AndriyQ написав:Тяжкий труд, а ви думали легко бути інвестором в Україні?

У мене4 квартири під орендою і більше 5 млн грн на депозитах.
Це легка історія. А от працювати охоронцем з протрузіями, астмою, діабетом та гіпертонією - дуже важко. Але жага грошей перемагає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:21

  Investor_K написав:
  asti написав:Записки карусельщика...

Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:

1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))

Скільки заробили?

Усі цифри на столі - беріть калькулятор та рахуйте як хочете)) 🤗🤗🤗
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:22

  asti написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Записки карусельщика...

Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:

1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))

Скільки заробили?

Усі цифри на столі - беріть калькулятор та рахуйте як хочете)) 🤗🤗🤗

Не хочу напрягати власні мізки. А чужі не жалко. То скільки?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:24

Пост в общем был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Востаннє редагувалось asti в П'ят 29 гру, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:25

  asti написав:Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇

Идите работать. И будет Вам счастье.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:28

  Investor_K написав:
  asti написав:Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Идите работать. И будет Вам счастье.
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:28

  Yuri_61 написав:Чи будуть гуру нашого форуму робити підсумки 2023 року і прогнози на 2024 рік?
Яке у них бачення ситуації, що склалася?
Цікаво знати їх очікування, застереження, поради. як примножити і не втратити нікомунепотрібного?
Хоча я не гуру, але все ж проаналізую всі - всі - всі показники, індикатори валютного курсу: політичні, економічні. Зроблю аналітичний огляд дій НБУ.
Часто так буває, що непрофесіонал втирає носа професіоналам.
Ось і я попробую це зробити.


Доброго вечора !
Наконец то у нас появился человек , который скинет "СИБАРИТА " с "горы Моисея" !

Я надеюсь ,что сам Господь вручит вам скрижалии (две таблички с грандиозными знаниями ) и вы опрокинете это форум , а заразом всю банковскую систему .
Правильно -УЖЕ ПОРА !
Чего можно ждать от банковских работников ???
ЗаШорены , настроены не оптимистично , лезут со своими комментариями .
ПОРА !
Жду ваших сообщений ! Буду Благодарен !
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:37

  Investor_K написав:quote="5666841:Investor_K"]
  asti написав:Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Идите работать. И будет Вам счастье.
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??![/quote]
Онанизм.[/quote]

Мда .... не все достигают таких высот на финансовом форуме .....
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  #<1 ... 11069110701107111072
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