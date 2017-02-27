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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:58
Василь-Рівне написав:
Zebra - Заблокований безстроково
ого а що він вже такого учудив?
хотел перебежать через границу.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:01
AndriyQ написав:
Тяжкий труд, а ви думали легко бути інвестором в Україні?
Гратися туди-сюди на сумах 1200-1500 долярів?
Таке собі інвестування.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:03
vitaliiangel написав: Василь-Рівне написав:
Zebra - Заблокований безстроково
ого а що він вже такого учудив?
хотел перебежать через границу.
Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:10
alex lem написав: vitaliiangel написав: Василь-Рівне написав:
Zebra - Заблокований безстроково
ого а що він вже такого учудив?
хотел перебежать через границу.
Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?
вот фото на прощание оставил
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:21
alex lem написав: vitaliiangel написав: Василь-Рівне написав:
Zebra - Заблокований безстроково
ого а що він вже такого учудив?
хотел перебежать через границу.
Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?
Та ні, його взяли ще коли він їхав у трамваї.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41
Дюрі-бачі написав:
Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.
Так ставки приймають у всіх обмінках
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:52
Investor_K написав: asti написав:
Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Идите работать. И будет Вам счастье.
Что б начальник мозг е…л просто так по расписанию ?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:12
asti написав: Investor_K написав: asti написав:
Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Идите работать. И будет Вам счастье.
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??!
Потік свідомості...
ви серйозно вважаєте, що комусь не байдуже скільки соток і куди ви там здали/купили?..
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:19
Попытайтесь разглядеть лес между деревьями...
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