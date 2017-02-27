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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11070110711107211073
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:58

  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

хотел перебежать через границу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:01

  AndriyQ написав:Тяжкий труд, а ви думали легко бути інвестором в Україні?

Гратися туди-сюди на сумах 1200-1500 долярів? :shock:
Таке собі інвестування. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:03

  vitaliiangel написав:
  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

хотел перебежать через границу.

Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:10

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

хотел перебежать через границу.

Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?

вот фото на прощание оставил
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:21

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

хотел перебежать через границу.

Як Остап Бендер через румунський кордон ? Обвішаний золотими цепочками та годинниками ?

Та ні, його взяли ще коли він їхав у трамваї. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41

  Дюрі-бачі написав:Пора букмекерам ставки приймати. Я б поставив на продовження росту курсу в першій половині січня.

Так ставки приймають у всіх обмінках
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:52

  Investor_K написав:
  asti написав:Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇

Идите работать. И будет Вам счастье.

Что б начальник мозг е…л просто так по расписанию ?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:04

  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

Ввел всех в заблуждение своим прогнозом пА 34 :mrgreen:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:12

  asti написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Пост вообщем-то был не о заработке, а о сомнениях и треволнениях тонкой души карусельщика))😇😇😇
Идите работать. И будет Вам счастье.
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??!

Потік свідомості...
ви серйозно вважаєте, що комусь не байдуже скільки соток і куди ви там здали/купили?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:19

Попытайтесь разглядеть лес между деревьями...
asti
 
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