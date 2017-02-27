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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 00:22
Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы
Алексеевич тоже вот потерялся
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emeta
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:24
sergey_sryvkin написав: asti написав: Investor_K написав:
Идите работать. И будет Вам счастье.
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??!
Потік свідомості...
ви серйозно вважаєте, що комусь не байдуже скільки соток і куди ви там здали/купили?..
Речь шла о тяжелой доле карусельщика, да еще в военное время.
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Proofy
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:29
Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки.
emeta написав:
Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы
Алексеевич тоже вот потерялся
Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль.
Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:37
Це важливо!
Чи пройшли ми точку неповернення по курсу долара?
Тобто, наприклад, курс па 27 ми, зрозуміло, не побачимо в жодному разі (ну, звісно, якщо не буде деномінації гривні).
А ось курс 37 ми побачимо коли небудь взагалі?
І рівень 38 - це дно для наступних кількох років, а далі тільки вгору?
Чи було повернення до курса па36 лебединою піснею НБУ перед тривалим і безповоротним походом в гори? Так би мовити, НБУ подарував нам диво укріплення гривні на останок перед запланованим в кулуарах сходженням на високі гори?
Чи це співпадіння с сезонним здорожчанням долара? І в червні знову па36?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 30 гру, 2023 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:41
Proofy написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
А процесс который я так детально описал
как прикажете называть??!
Потік свідомості...
ви серйозно вважаєте, що комусь не байдуже скільки соток і куди ви там здали/купили?..
Речь шла о тяжелой доле карусельщика, да еще в военное время.
Абсолютно верно!
Да, забыл упомянуть один эпизод, 400 баксов которые мне завернули в обменке как светящиеся я сдал знакомому валютчику по 38,85, а потом поменял на баксы в сенсе по 38,55 с зачислением на карту так как в кассе оставался уже полный треш)) 😎😎😎
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:46
Yuri_61 написав:
Це важливо!
Чи пройшли ми точку неповернення по курсу долара?
Тобто, наприклад, курс па 27 ми, зрозуміло, не побачимо в жодному разі (ну, звісно, якщо не буде деномінації гривні).
А ось курс 37 ми побачимо коли небудь взагалі?
І рівень 38 - це дно для наступних кількох років, а далі тільки вгору?
Чи було повернення до курса па36 лебединою піснею НБУ перед тривалим і безповоротним походом в гори? Так би мовити, НБУ подарував нам диво укріплення гривні на останок перед запланованим в кулуарах сходженням на високі гори?
Чи це співпадіння с сезонним здорожчанням долара? І в червні знову па36?
Подождите реинкарнацию Зебры, он вам распишет все четко
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Proofy
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:30
Yuri_61 написав:
Це важливо!
Чи пройшли ми точку неповернення по курсу долара?
Тобто, наприклад, курс па 27 ми, зрозуміло, не побачимо в жодному разі (ну, звісно, якщо не буде деномінації гривні).
А ось курс 37 ми побачимо коли небудь взагалі?
І рівень 38 - це дно для наступних кількох років, а далі тільки вгору?
Чи було повернення до курса па36 лебединою піснею НБУ перед тривалим і безповоротним походом в гори? Так би мовити, НБУ подарував нам диво укріплення гривні на останок перед запланованим в кулуарах сходженням на високі гори?
Чи це співпадіння с сезонним здорожчанням долара? І в червні знову па36?
А що якщо не було би дна ПА36, то під ялинку було би ПА40?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:45
emeta написав:
Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы
Алексеевич тоже вот потерялся
Зебра был полезен тем, что выслушай Зебру и сделай наоборот.
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