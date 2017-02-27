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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 07:31
asti написав:
Записки карусельщика...
1. забрал в Аккорде .
...
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо.
Простіше і корисніше просто працювати.
Ірина_ написав:пішов феєрично, не по-французьки.
А як це? Це в Англії є такий вираз на противагу європейському "піти по англійськи" https://uk.quizzclub.com/trivia/sh-ho-z ... r/1561902/
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Додано: Суб 30 гру, 2023 07:36
Vert написав:
ь у паніці, то проблеми почнуться вже з початку січня.
всё правильно пишете.
думаю под пенсии напечатают.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 07:52
Василь-Рівне написав:
Zebra - Заблокований безстроково
ого а що він вже такого учудив?
Неочікувано
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