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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11072110731107411075
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 07:31

  asti написав:Записки карусельщика...
1. забрал в Аккорде .
...
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо.

Простіше і корисніше просто працювати.
  Ірина_ написав:пішов феєрично, не по-французьки.

А як це? Це в Англії є такий вираз на противагу європейському "піти по англійськи" https://uk.quizzclub.com/trivia/sh-ho-z ... r/1561902/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 07:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vert написав:ь у паніці, то проблеми почнуться вже з початку січня.

всё правильно пишете.
думаю под пенсии напечатают.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 07:52

  Василь-Рівне написав:Zebra - Заблокований безстроково ого а що він вже такого учудив? :shock:

Неочікувано
Investor_K
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