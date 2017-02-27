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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 07:36
Vert написав:
ь у паніці, то проблеми почнуться вже з початку січня.
всё правильно пишете.
думаю под пенсии напечатают.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 08:33
Yuri_61 написав:НБУ подарував нам диво укріплення гривні на останок перед запланованим в кулуарах сходженням на високі гори?
Точно не нам.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 08:56
Yuri_61 написав:
Це важливо!
Чи пройшли ми точку неповернення по курсу долара?
Тобто, наприклад, курс па 27 ми, зрозуміло, не побачимо в жодному разі (ну, звісно, якщо не буде деномінації гривні).
А ось курс 37 ми побачимо коли небудь взагалі?
І рівень 38 - це дно для наступних кількох років, а далі тільки вгору?
Чи було повернення до курса па36 лебединою піснею НБУ перед тривалим і безповоротним походом в гори? Так би мовити, НБУ подарував нам диво укріплення гривні на останок перед запланованим в кулуарах сходженням на високі гори?
Чи це співпадіння с сезонним здорожчанням долара? І в червні знову па36?
Вы же, судя по всему, и сами уже всё поняли. Просто сами себе же в этом признаться боитесь. Больше того, Вы давно это подозревали, но сами себе внушали, что это лишь необоснованные тревоги да страхи. Старательно концентрировались на тех сообщениях форума, которые поддерживали всё больше и больше отваливающуюся от реальности точку зору, отвергая всё, что шло с ней вразрез. Смиритесь уже. Вдохните, выдохните, и попробуйте оглядеться вокруг без полосатых шор. И не мечитесь, поки паника не спадет и розум не прояснитися.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 09:00
asti написав:
Записки карусельщика...
Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:
1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))
Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ
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sens
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Додано: Суб 30 гру, 2023 09:38
asti написав:
Записки карусельщика...
Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:
1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))
Ай, молодець!©
А ми тут з побратимами в бліндажі аж закурили!
п.с.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 09:45
Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023
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Hotab
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:23
Ірина_ написав:
Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки.
emeta написав:
Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы
Алексеевич тоже вот потерялся
Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль.
Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!
З повагою,
"огласите весь список, пожалуйста"(с)
яке прикре самогубство. до чого призводять мрії ПА 34
а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:33
Hotab написав:Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023
Чому у цьому списку, чинуш на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:55
sens написав: asti написав:
Записки карусельщика...
Итак, последний финансовый день года выдался для меня весьма и весьма насыщенным.
Конкретнее по пунктам:
1. забрал в Аккорде 1500$ депо синий эмиссия.
2. Зашёл в Сенс узнать какой доллар на выдачу - мама просила, заодно снял там 2150 грн - остаток купона по ОВГЗ 226286; узнав, что на выдачу в основном белый доллар 2000-х и несколько синих соток сказал, что мама хочет только синий и этот забирать не будет. Договорился с кассиршей, что я выкуплю у неё эти 1300 долл по 38,55 только сбегаю в ТАС за гривной.
3. Бегу в обменку и сдаю 1500 белых долларов по 38,90 (договаривался на 1700, 200 завернули - светятся)
4. Покупаю в сенсе эти 1300 долларов - 1000 белым и 300 синим.
5. Бегу в ту же обменку и сдаю 800 белых по 38,90 (опять 2 сотки завернули) и с гривной спешу в Приват(как раз закончился перерыв в кассе) в надежде откупить доллар по 38,45 на приват-вклад.
6. Прибежал в Приват, выяснилось что они поменяли курс кассы на 38,55.
7. Меняю концепцию и решаю быстро двигаться в Альянс и менять там на 50000 по курсу 38,10+1% (выходит 38,48) с размещением там на 10-ти дневный депозит чтобы не платить ещё 1% при снятии) так как считаю, что раз приват уже поднял кассу до 38,55, то больше не будет.
8. Прибегаю в Альянс по ходу сдав ещё 300 синих по 39 в обменке меняю там 1300 долларов онлайн на депо.
9. Справившись в Альянсе выясняю, что Приват опять повысил курс кассы до 38.70 (fuck!) при этом курс онлайн обмена оставили 38,17. Решаю : была не была, курс хороший сдам 1200 синим и поменяюсь онлайн на 3 месяца, так как 50000 поменял на прошлой неделе.
10. Бегу в обменку и сдаю 1200 синих по 39,2 - пока сдаю начинается тревога.
11. С гривной иду в сторону отделения Привата где есть банкомат кэш-ин, так как тревога и кассы не работают. Пока иду мне в голову закралась мысль зайти в А-банк (он как раз недалеко) и узнать какой там доллар на выдачу - а вдруг синий! Походу заглядываю в приложение Моно, и выясняю что там довольно сладкий курс 38,15+0,9% комиссия за выдачу - выходит где-то 38,5 - если синий неплохо)) и если честно мне не сильно хочется закладывать деньги на 3 месяца хоть и по хорошему курсу - последние новшества с блокировкой счетов для неявившихся по повестке тому причина.
12. С этими мыслями подхожу к А-банку, но тревога - отделение закрыто. Решаю подождать. Жду. Тревогу отменяют.
13. Захожу в отделение, выясняю, что на выдачу остался только белый доллар но в хорошем состоянии и хороших годов. Меняю 1200$, в приложении Моно, снимаю их и бегу в обменку.
14. Сдаю 1200 белых по 38,95 и бегу обратно в А-банк так как решил, что 30 копеек дохода на долларе это тоже неплохо в сложившихся обстоятельствах - в приложении А24 курс с комиссией выходит 38,65.
15. Меняю в А-банке ещё раз 1200 долларов и тут у меня дилемма - оставить их на карте чтобы снять после НГ уже синим; или ещё раз мотнуться в обменку (она довольно далеко) опять сдать эти баксы и снова конвертнутися в Моно, но уже на 3 месяца - попутно выяснилось что Приват и Райф подняли курсА обмена до 38,31-34.
16. Возможно именно это обстоятельство, а также то, что сегодня последний день месяца и соответственно обмена в нем решаю таки сдать доллар и поменяться на 3 месяца.
На часах 16:55...
17. Звоню в обменку и прошу принять у меня белый по 39, они отказываются, мол максимум 38,95, а синий берём по 39,2 Сдаю 1200 белого и 300 синего и бегу в А-банк!
18. Прибегаю в отделение, на часах 17:17 возле кассы толпа народу! (когда уходил никого не было) Какой-то мужик покупает на кассе 4000 евро (курс 43,3) за ним стоит какая то барышня бальзаковского возраста с кипой платёжек, за ней ещё кто-то, а за ними уже я.
19. Каким-то чудом успеваю таки внести деньги на карту Моно в 17:29 и открываю депо. Курс 38,15. Фухх! Можно выдыхать))) Финансовый год завершён))
Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ
Сенс найкращий на форумі. Молодець!
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