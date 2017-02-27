Додано: Суб 30 гру, 2023 11:26

Shaman написав: а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили

та він через пару днів знесе вінду і новий акаунт створить на цьому ж форумі.А цей "ідеальний шторм" з курсом долара, що утворився, це рукотворний на чутках:1) допомоги вже не буде Україні в тих обсягах що були;2) Зеленському західні партнери натякнули, що пора б і мирну угоду підписувати;3) Зеленському західні партнери натякнули, що президентські вибори в 2024 році все ж таки потрібно проводити;4) на Заході потужностей для виробництва снарядів недостатньо. Для цього їм потрібно відновити потужності по збільшенню виробництва зброї до 2026 року.4) розміщення законопроєкту про зміни в порядку мобілізації і через це ухилянти побігли закривати рахунки та купляти долари.5) заклики та обіцянки деяких високопосадовців про те, як ухилянтів в бараній ріг зігнуть.Варіанти подальшого розвитку події на 99,99999% вірогідністю:1) західні партнери кошти нам дадуть на 50% менше, чим до 2024 року, але цього достатньо, так як дадуть решту не грошима, а озброєннням.2) законопроєкт відкличуть на невизначений час і про нього забудуть.3) курс долара повернеться на 36,6 в літку 2024 року.Але, все ж знімаю свою панамку перед паном Пишним: мене він в понеділок (25.12.2023) і вівторок (26.12.2023) розвів як 3-х річну дитину зі зниженням із стрімким курсу долара, що призвел.о мене до збиткових фінансових дій. .Дякую за дуже небезплатний але корисний урок.Більше мене, пан Пишний ти мене не проведеш.Дякую також головним менеджерам Привату, який підіграв пану ПишномуНарод запам'ятайте назавжди: НБУ кожен раз перед девальвацією гривні спочатку шокує населення незвичайним зміцненням гривні.Народ в паніці біжить продає свої матрасні долари, а потім раз - два і курс долара до небес. Класика жанра.