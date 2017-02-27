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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11074110751107611077>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:19

Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:19

  Hotab написав:Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023

добавлю: психіатр вправляти мізки
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:26

  Shaman написав:а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили 8)

та він через пару днів знесе вінду і новий акаунт створить на цьому ж форумі.
А цей "ідеальний шторм" з курсом долара, що утворився, це рукотворний на чутках:
1) допомоги вже не буде Україні в тих обсягах що були;
2) Зеленському західні партнери натякнули, що пора б і мирну угоду підписувати;
3) Зеленському західні партнери натякнули, що президентські вибори в 2024 році все ж таки потрібно проводити;
4) на Заході потужностей для виробництва снарядів недостатньо. Для цього їм потрібно відновити потужності по збільшенню виробництва зброї до 2026 року.
4) розміщення законопроєкту про зміни в порядку мобілізації і через це ухилянти побігли закривати рахунки та купляти долари.
5) заклики та обіцянки деяких високопосадовців про те, як ухилянтів в бараній ріг зігнуть.
Варіанти подальшого розвитку події на 99,99999% вірогідністю:
1) західні партнери кошти нам дадуть на 50% менше, чим до 2024 року, але цього достатньо, так як дадуть решту не грошима, а озброєннням.
2) законопроєкт відкличуть на невизначений час і про нього забудуть.
3) курс долара повернеться на 36,6 в літку 2024 року.
Але, все ж знімаю свою панамку перед паном Пишним: мене він в понеділок (25.12.2023) і вівторок (26.12.2023) розвів як 3-х річну дитину зі зниженням із стрімким курсу долара, що призвел.о мене до збиткових фінансових дій. .
Дякую за дуже небезплатний але корисний урок.
Більше мене, пан Пишний ти мене не проведеш.
Дякую також головним менеджерам Привату, який підіграв пану Пишному :evil:
Народ запам'ятайте назавжди: НБУ кожен раз перед девальвацією гривні спочатку шокує населення незвичайним зміцненням гривні.
Народ в паніці біжить продає свої матрасні долари, а потім раз - два і курс долара до небес. Класика жанра.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 6 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:28

  Nazarkino написав:Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45

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Віскі допомагає
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:39

  Investor_K написав:Віскі допомагає

Та нє,тут така ситуація що на 45% на зеленому зоборі,страхівка працює,правда на даний момент хочеться бути на 100% американцем

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:56

І все буде добре!© )))

  Yuri_61 написав:2) законопроєкт відкличуть на невизначений час і про нього забудуть.
Тобто, про тих, хто зараз в окопах/бліндажах - можна забути/забити?))

І справді, нащо нас міняти - ми ще "ого-го і ага-га" які міцні і зовсім не втомлені!))

п.с.
Здоровий глузд вийшов з чату...© 😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

запросто ринок саморозігріється до 50 по доларус 8)
Але потім, ближче до осіні 2024 року, з вірогідністю 99,9999% курс долара повернеться на 36,6.
Тому що професіонали заробляють як на зростанні активів, так і на їх падінні 8)

Чому я впевнений, що ця девальвація гривні тимчасова: а тому що зарплати пересічних не зростають вже з 2018 року, а лише зменшуються навіть. Пенсії зростають кожного року всього на 100 грн. в кращому разі.
ЗВР України під 38+ млрд.
Те що відбувається зараз: спекуляції чистої води. Тому що так вирішив хтось в НБУ.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:05

  Nazarkino написав:Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
Перша зупинка - 40, а далі побачимо))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:05

  sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ


Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий
Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:09

  asti написав:Перша зупинка - 40, а далі побачимо))

Прогнозую що 40 ми навіть незамітимо

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Nazarkino
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