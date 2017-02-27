Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:19
Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:19
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:26
та він через пару днів знесе вінду і новий акаунт створить на цьому ж форумі.
А цей "ідеальний шторм" з курсом долара, що утворився, це рукотворний на чутках:
1) допомоги вже не буде Україні в тих обсягах що були;
2) Зеленському західні партнери натякнули, що пора б і мирну угоду підписувати;
3) Зеленському західні партнери натякнули, що президентські вибори в 2024 році все ж таки потрібно проводити;
4) на Заході потужностей для виробництва снарядів недостатньо. Для цього їм потрібно відновити потужності по збільшенню виробництва зброї до 2026 року.
4) розміщення законопроєкту про зміни в порядку мобілізації і через це ухилянти побігли закривати рахунки та купляти долари.
5) заклики та обіцянки деяких високопосадовців про те, як ухилянтів в бараній ріг зігнуть.
Варіанти подальшого розвитку події на 99,99999% вірогідністю:
1) західні партнери кошти нам дадуть на 50% менше, чим до 2024 року, але цього достатньо, так як дадуть решту не грошима, а озброєннням.
2) законопроєкт відкличуть на невизначений час і про нього забудуть.
3) курс долара повернеться на 36,6 в літку 2024 року.
Але, все ж знімаю свою панамку перед паном Пишним: мене він в понеділок (25.12.2023) і вівторок (26.12.2023) розвів як 3-х річну дитину зі зниженням із стрімким курсу долара, що призвел.о мене до збиткових фінансових дій. .
Дякую за дуже небезплатний але корисний урок.
Більше мене, пан Пишний ти мене не проведеш.
Дякую також головним менеджерам Привату, який підіграв пану Пишному
Народ запам'ятайте назавжди: НБУ кожен раз перед девальвацією гривні спочатку шокує населення незвичайним зміцненням гривні.
Народ в паніці біжить продає свої матрасні долари, а потім раз - два і курс долара до небес. Класика жанра.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:28
Віскі допомагає
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:39
Та нє,тут така ситуація що на 45% на зеленому зоборі,страхівка працює,правда на даний момент хочеться бути на 100% американцем
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:56
І все буде добре!© )))
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
запросто ринок саморозігріється до 50 по доларус
Але потім, ближче до осіні 2024 року, з вірогідністю 99,9999% курс долара повернеться на 36,6.
Тому що професіонали заробляють як на зростанні активів, так і на їх падінні
Чому я впевнений, що ця девальвація гривні тимчасова: а тому що зарплати пересічних не зростають вже з 2018 року, а лише зменшуються навіть. Пенсії зростають кожного року всього на 100 грн. в кращому разі.
ЗВР України під 38+ млрд.
Те що відбувається зараз: спекуляції чистої води. Тому що так вирішив хтось в НБУ.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:05
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:05
Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий
Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:09
Прогнозую що 40 ми навіть незамітимо
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