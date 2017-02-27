Чому у цьому списку, чинуш на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?
Якщо це ви, злом будете ви. Їх тут не видно. Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться. І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів. А загалом це тупиковий варіант: «закриваємо очі на оцих, бо є оті» «я не плачу податки, бо не платить отой» «Я не буду захищати, бо не захищає отой» «Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід.
трошки оффтопу, але розумієтеHotab, поточна корупція - це велика проблема як на мене.
бо одна з потреб - це збільшення надходжень до бюджету. й не треба підвищувати податки, треба просто дійсно сплачувати поточні. в тому числі легалізувати доходи, багато хто не розуміє масштаб цього явища.
так ось варіант - ви сплачуйте податки, а ми будемо більше красти - це не спрацює. це має бути двосторонній рух - податків більше, система контролю за бюджетом краще. бо бруківка собі по собі це не так вже й погано. а от те, що на ній як завжди х2 - оце вже погано.
бо тоді дійсно заради чого ми воюємо? Європою треба ставати не лише за назвою.
а захист країни - це окрема тема. й схоже без примусу зі сторони держави ця проблема не має рішення
Shaman написав:трошки оффтопу, але розумієтеHotab, поточна корупція - це велика проблема як на мене.
бо одна з потреб - це збільшення надходжень до бюджету. й не треба підвищувати податки, треба просто дійсно сплачувати поточні. в тому числі легалізувати доходи, багато хто не розуміє масштаб цього явища.
так ось варіант - ви сплачуйте податки, а ми будемо більше красти - це не спрацює. це має бути двосторонній рух - податків більше, система контролю за бюджетом краще. бо бруківка собі по собі це не так вже й погано. а от те, що на ній як завжди х2 - оце вже погано.
бо тоді дійсно заради чого ми воюємо? Європою треба ставати не лише за назвою.
а захист країни - це окрема тема. й схоже без примусу зі сторони держави ця проблема не має рішення
ви платите податки, а банк блокує вам рахунок, бо ви бачте не пройшли процедуру оновлення даних в бібліотеці і не носите з собою членський квиток
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ
Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔
sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ
Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔
99,9% залежіть від надання допомоги (50мрлд євро від ЕС на 2024р)
"Сегодня утверждаем проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 декабря.
По его словам, финальные условия программы будут после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом. Его заседание запланировано
"Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу [b]в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности", – рассказал Шмыгаль.
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тобто менше 10 млрд евро, це трохі більше 10млрд дол на рік
У2023 році до державного бюджету надійшло 42,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11,5 млрд доларів США, близько 27% від загального обсягу фінансування. Водночас усі кредити Україна отримувала на пільгових умовах.
“42,6 млрд доларів США, рекордний обсяг зовнішньої допомоги, – результат величезної роботи команд Міністерства фінансів України, Уряду України, міжнародних партнерів. Спільними зусиллями нам вдалось залучити необхідний обсяг коштів для забезпечення всіх пріоритетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Ритмічна допомога дозволила не тільки у повному обсязі виконати бюджет України, але й своєчасно забезпечувати всі заплановані видатки. Я вдячний всім партнерам за зусилля, які дозволили підтримати нашу фінансову стабільність. Проте виклики, які провокує війна, зберігаються, і ми продовжуємо працювати з донорами, аби забезпечити бюджетні потреби України у наступному році та сприяти повному економічному відновленню країни”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Найбільшими донорами фінансової допомоги у 2023 році є:
Європейський Союз — 19,7 млрд доларів США (пільгове фінансування); Сполучені Штати Америки — 11 млрд доларів США (гранти); Міжнародний Валютний Фонд — 4,5 млрд доларів США (пільгове фінансування); Японія — 3,6 млрд млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти); Канада — 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування); Великобританія — 1 млрд доларів США (гарантія); Світовий банк — 652 млн доларів США (пільгове фінансування).
ЗВР України:
на 31.12.2022 28 494,46млрд на 30.11.2023 38 796,05млрд
тобто 10,3млрд точно не вклали (вони підняли рівень ЗВР, на це була згода спонсорів)
тобто фінансова допомога в розміри 1,0-1,5 млдр наддадуть в екстреному випадку (до голосування 1 лютого2024), але чи погасить це паніку
в певній мірі паніку серед населення організувало ОП і її підручні
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поділився думками про заступницю голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яну Безуглу.
«Нагадую вам усім, що Мар’яна Безугла – потвора, яка працює по команді Офісу президента. Інакше не розумію, чому вона ще займає свої посади й все ще знаходиться в партії «Слуга Народу», – сказав Шелестюк.