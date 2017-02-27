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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11075110761107711078>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:11

  Hotab написав:
  Zochan написав:
Hotab написав:Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023
Чому у цьому списку, чинуш на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?

Якщо це ви, злом будете ви.
Їх тут не видно.
Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться.
І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів.
А загалом це тупиковий варіант:
«закриваємо очі на оцих, бо є оті»
«я не плачу податки, бо не платить отой»
«Я не буду захищати, бо не захищає отой»
«Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід.

трошки оффтопу, але розумієтеHotab, поточна корупція - це велика проблема як на мене.

бо одна з потреб - це збільшення надходжень до бюджету. й не треба підвищувати податки, треба просто дійсно сплачувати поточні. в тому числі легалізувати доходи, багато хто не розуміє масштаб цього явища.

так ось варіант - ви сплачуйте податки, а ми будемо більше красти - це не спрацює. це має бути двосторонній рух - податків більше, система контролю за бюджетом краще. бо бруківка собі по собі це не так вже й погано. а от те, що на ній як завжди х2 - оце вже погано.

бо тоді дійсно заради чого ми воюємо? Європою треба ставати не лише за назвою.

а захист країни - це окрема тема. й схоже без примусу зі сторони держави ця проблема не має рішення
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:27

  emeta написав:
  sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ

Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий
Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами

Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:29

  asti написав:
  emeta написав:
  sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ

Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий
Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами

Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔

виходить крипта ліпша чим ОВДП
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:29

  Nazarkino написав:Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45

*Відправлено з Чату


99,9% залежіть від надання допомоги (50мрлд євро від ЕС на 2024р)

"Сегодня утверждаем проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 декабря.

По его словам, финальные условия программы будут после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом. Его заседание запланировано

"Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу [b]в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности", – рассказал Шмыгаль.

[/b].


тобто менше 10 млрд евро, це трохі більше 10млрд дол на рік

У2023 році до державного бюджету надійшло 42,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11,5 млрд доларів США, близько 27% від загального обсягу фінансування. Водночас усі кредити Україна отримувала на пільгових умовах.

“42,6 млрд доларів США, рекордний обсяг зовнішньої допомоги, – результат величезної роботи команд Міністерства фінансів України, Уряду України, міжнародних партнерів. Спільними зусиллями нам вдалось залучити необхідний обсяг коштів для забезпечення всіх пріоритетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Ритмічна допомога дозволила не тільки у повному обсязі виконати бюджет України, але й своєчасно забезпечувати всі заплановані видатки. Я вдячний всім партнерам за зусилля, які дозволили підтримати нашу фінансову стабільність. Проте виклики, які провокує війна, зберігаються, і ми продовжуємо працювати з донорами, аби забезпечити бюджетні потреби України у наступному році та сприяти повному економічному відновленню країни”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Найбільшими донорами фінансової допомоги у 2023 році є:

Європейський Союз — 19,7 млрд доларів США (пільгове фінансування);
Сполучені Штати Америки — 11 млрд доларів США (гранти);
Міжнародний Валютний Фонд — 4,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);
Японія — 3,6 млрд млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
Канада — 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування);
Великобританія — 1 млрд доларів США (гарантія);
Світовий банк — 652 млн доларів США (пільгове фінансування).


ЗВР України:

на 31.12.2022 28 494,46млрд
на 30.11.2023 38 796,05млрд

тобто 10,3млрд точно не вклали (вони підняли рівень ЗВР, на це була згода спонсорів)

а 32млрд витратили на різне...
щоб тримати курс 37грн за дол НБУ у жовтні злив 3+млрд, у грудні 2023 навіть 3,5млрд
але попит тримається на високому рівні
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

вчора Опт купував по 38,60..а сьогодні вже 39,30 (і ще не вечір)
яким чином зупинити падіння гривні? і скільки треба спалити валюти?

останнім банківським днем для зарахування платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, було 29 грудня 2023 року. Тобто фінансовий 2023 рік закрито
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:29

Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:33

тобто фінансова допомога в розміри 1,0-1,5 млдр наддадуть в екстреному випадку (до голосування 1 лютого2024), але чи погасить це паніку

в певній мірі паніку серед населення організувало ОП і її підручні

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поділився думками про заступницю голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яну Безуглу.

«Нагадую вам усім, що Мар’яна Безугла – потвора, яка працює по команді Офісу президента. Інакше не розумію, чому вона ще займає свої посади й все ще знаходиться в партії «Слуга Народу», – сказав Шелестюк.


https://ua.tribuna.com/uk/boxing/100000 ... ource=copy
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:35

  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...

А беруть вони по якій ціні?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:41

Danik:
Вас цікавить, де здати подешевше?
Пумб сьогодні наче працює, приймає по 38,00.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:45

Nazarkino Не буде ЗЕ надзвичайно бентежить своє антипророче відео, відмінити війну він уже не може, а от наказ надати тримати курс долара ще поки що може

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 30 гру, 2023 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:47

  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...


це продаж, купівля на 1грн менше, не впевнений, що пересічні масово кинулись скупати валюту (запитаю у валютчика)

запитав у трьох оптовиків, ситуація така: долар по 40 масово ніхто не купує,
вчора по 39 брати по 100-1000дол, сьогодні тільки дрібні суми 100-200 (серед покупців також є військові, які нещодавно отримали виплати)
7км теж немає попиту на валюту, народ продає по 100-300 дол на святковий стіл

на питання що буде далі? відповідь така- побачимо після тижня Свят.
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