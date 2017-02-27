Додано: Суб 30 гру, 2023 12:11

Hotab написав: Zochan написав: Hotab написав: Успіх ,

«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)

Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023 Чому у цьому списку, чинуш на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан? Чому у цьому списку,на всіх рівнях пропустили? Очевидно, щопідчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?

Якщо це ви, злом будете ви.

Їх тут не видно.

Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться.

І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів.

А загалом це тупиковий варіант:

«закриваємо очі на оцих, бо є оті»

«я не плачу податки, бо не платить отой»

«Я не буду захищати, бо не захищає отой»

«Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід. Якщо це ви, злом будете ви.Їх тут не видно.Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться.І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів.А загалом це тупиковий варіант:«закриваємо очі на оцих, бо є оті»«я не плачу податки, бо не платить отой»«Я не буду захищати, бо не захищає отой»«Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід.

трошки оффтопу, але розумієте, поточна корупція - це велика проблема як на мене.бо одна з потреб - це збільшення надходжень до бюджету. й не треба підвищувати податки, треба просто дійсно сплачувати поточні. в тому числі легалізувати доходи, багато хто не розуміє масштаб цього явища.так ось варіант - ви сплачуйте податки, а ми будемо більше красти - це не спрацює. це має бути двосторонній рух - податків більше, система контролю за бюджетом краще. бо бруківка собі по собі це не так вже й погано. а от те, що на ній як завжди х2 - оце вже погано.бо тоді дійсно заради чого ми воюємо? Європою треба ставати не лише за назвою.а захист країни - це окрема тема. й схоже без примусу зі сторони держави ця проблема не має рішення