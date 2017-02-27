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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11075110761107711078
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:49

  Danik написав:
  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...

А беруть вони по якій ціні?


39,2-39,4
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:51

"Світ мене ловив, але не спіймав!©))

  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:01

prodigy:
Менше з тим,
якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4,
значить зростання триває.
Просто констатація,
спостерігаю,
на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:02

  Успіх написав:
  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:
У Кропі з цим спокійно 😇😇))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:08

  Успіх написав:
  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:


Вот зря вы , любезный УСПИХ , так часто курите .

Каждый вольный в своих действиях .
Ждем что скажет наша ВР , наполненная фотографами из Запорожья и всякими другими знатоками юридических нонсенсов .
Может вас и сменят значительно раньше , а может вам прийдется принимать меня в гости ...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Успіх написав:
  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:
У Кропі з цим спокійно ))


Спробуй такого бігуна наздогнати :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:47

  Hotab написав:
  Zochan написав:
Hotab написав:Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023
Чому у цьому списку, чинуш на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?

Якщо це ви, злом будете ви.
Їх тут не видно.
Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться.
І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів.
А загалом це тупиковий варіант:
«закриваємо очі на оцих, бо є оті»
«я не плачу податки, бо не платить отой»
«Я не буду захищати, бо не захищає отой»
«Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід.

3 или 4 майдана, революции доказали: никакие изменения общества невозможны снизу вверх.

Но самое лютое зло, например в Монако, ведёт себя как самый приличный европеец.

Даже в рфии есть интеллигенция: Макаревич, Шевчук, который в лицо путину может всё.

Где наша интеллигенция?
beee
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  Успіх написав:
  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:

Так Главный же вроде ж подписал закон, что в лечебных целях можно "дунуть"(розовых пони в подкорке разогнать)?
Вот щас они "коробок" добьют и побегут монстров из "Аватарв" отстреливать перед обменниками.
барабашов
 
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