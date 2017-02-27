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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:49
Danik написав: 10/9/9 написав:
Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.
інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...
А беруть вони по якій ціні?
39,2-39,4
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prodigy
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Додано: Суб 30 гру, 2023 12:51
asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
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Успіх
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:01
prodigy:
Менше з тим,
якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4,
значить зростання триває.
Просто констатація,
спостерігаю,
на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:02
Успіх написав: asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
У Кропі з цим спокійно 😇😇))
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asti
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:08
Успіх написав: asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
Вот зря вы , любезный УСПИХ , так часто курите .
Каждый вольный в своих действиях .
Ждем что скажет наша ВР , наполненная фотографами из Запорожья и всякими другими знатоками юридических нонсенсов .
Может вас и сменят значительно раньше , а может вам прийдется принимать меня в гости ...
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:34
asti написав: Успіх написав: asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
У Кропі з цим спокійно
))
Спробуй такого бігуна наздогнати
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Zochan
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:47
Hotab написав: Zochan написав:
Hotab написав:Успіх ,
«Успих должен защищать, стоматолог лечить, карусельщик каруселить» (с)
Издательство «мамкины бизнесмены». Ирпень. 2023
Чому у цьому списку, чинуш
на всіх рівнях пропустили? Очевидно, що корупційне-мародерство
підчас війни, для Вас норма. А найбільше зло це Віталіан?
Якщо це ви, злом будете ви.
Їх тут не видно.
Але ними займаються, хіба ні? Нещодавно когось там у Львові взяли. І періодично це робиться.
І їх таки не так багато в суспільстві, як трутнів.
А загалом це тупиковий варіант:
«закриваємо очі на оцих, бо є оті»
«я не плачу податки, бо не платить отой»
«Я не буду захищати, бо не захищає отой»
«Отой» завжди є і буде в будь-якій країні і будь-якому суспільстві. На нього рівнятись не слід.
3 или 4 майдана, революции доказали: никакие изменения общества невозможны снизу вверх.
Но самое лютое зло, например в Монако, ведёт себя как самый приличный европеец.
Даже в рфии есть интеллигенция: Макаревич, Шевчук, который в лицо путину может всё.
Где наша интеллигенция?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:09
Успіх написав: asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
Так Главный же вроде ж подписал закон, что в лечебных целях можно "дунуть"(розовых пони в подкорке разогнать)?
Вот щас они "коробок" добьют и побегут монстров из "Аватарв" отстреливать перед обменниками.
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