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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1107511076110771107811079>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:29

Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:33

тобто фінансова допомога в розміри 1,0-1,5 млдр наддадуть в екстреному випадку (до голосування 1 лютого2024), але чи погасить це паніку

в певній мірі паніку серед населення організувало ОП і її підручні

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поділився думками про заступницю голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яну Безуглу.

«Нагадую вам усім, що Мар’яна Безугла – потвора, яка працює по команді Офісу президента. Інакше не розумію, чому вона ще займає свої посади й все ще знаходиться в партії «Слуга Народу», – сказав Шелестюк.


https://ua.tribuna.com/uk/boxing/100000 ... ource=copy
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:35

  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...

А беруть вони по якій ціні?
Danik
 
Повідомлень: 687
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:41

Danik:
Вас цікавить, де здати подешевше?
Пумб сьогодні наче працює, приймає по 38,00.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:45

Nazarkino Не буде ЗЕ надзвичайно бентежить своє антипророче відео, відмінити війну він уже не може, а от наказ надати тримати курс долара ще поки що може

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 30 гру, 2023 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:47

  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...


це продаж, купівля на 1грн менше, не впевнений, що пересічні масово кинулись скупати валюту (запитаю у валютчика)

запитав у трьох оптовиків, ситуація така: долар по 40 масово ніхто не купує,
вчора по 39 брати по 100-1000дол, сьогодні тільки дрібні суми 100-200 (серед покупців також є військові, які нещодавно отримали виплати)
7км теж немає попиту на валюту, народ продає по 100-300 дол на святковий стіл

на питання що буде далі? відповідь така- побачимо після тижня Свят.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:49

  Danik написав:
  10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.

інфо взято на Kit Group:
Київ 40,0
Дніпро 40,1
Львів 40,1
Одеса 40,3
Харків 40,2
Хмельницький 40,1
Миколаїв 40,5
...

А беруть вони по якій ціні?


39,2-39,4
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:01

prodigy:
Менше з тим,
якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4,
значить зростання триває.
Просто констатація,
спостерігаю,
на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:08

  Успіх написав:
  asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК :mrgreen:


Вот зря вы , любезный УСПИХ , так часто курите .

Каждый вольный в своих действиях .
Ждем что скажет наша ВР , наполненная фотографами из Запорожья и всякими другими знатоками юридических нонсенсов .
Может вас и сменят значительно раньше , а может вам прийдется принимать меня в гости ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:17

  10/9/9 написав:prodigy:
Менше з тим,
якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4,
значить зростання триває.
Просто констатація,
спостерігаю,
на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.


вже курси п*дросли 39,65-40,30
prodigy
 
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