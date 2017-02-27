тобто фінансова допомога в розміри 1,0-1,5 млдр наддадуть в екстреному випадку (до голосування 1 лютого2024), але чи погасить це паніку
в певній мірі паніку серед населення організувало ОП і її підручні
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поділився думками про заступницю голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яну Безуглу.
«Нагадую вам усім, що Мар’яна Безугла – потвора, яка працює по команді Офісу президента. Інакше не розумію, чому вона ще займає свої посади й все ще знаходиться в партії «Слуга Народу», – сказав Шелестюк.
10/9/9 написав:Отакої, не чекав, що так швидко перетнуть 40.
інфо взято на Kit Group: Київ 40,0 Дніпро 40,1 Львів 40,1 Одеса 40,3 Харків 40,2 Хмельницький 40,1 Миколаїв 40,5 ...
це продаж, купівля на 1грн менше, не впевнений, що пересічні масово кинулись скупати валюту (запитаю у валютчика)
запитав у трьох оптовиків, ситуація така: долар по 40 масово ніхто не купує, вчора по 39 брати по 100-1000дол, сьогодні тільки дрібні суми 100-200 (серед покупців також є військові, які нещодавно отримали виплати) 7км теж немає попиту на валюту, народ продає по 100-300 дол на святковий стіл
на питання що буде далі? відповідь така- побачимо після тижня Свят.
prodigy: Менше з тим, якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4, значить зростання триває. Просто констатація, спостерігаю, на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.
asti написав:Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
Вот зря вы , любезный УСПИХ , так часто курите .
Каждый вольный в своих действиях . Ждем что скажет наша ВР , наполненная фотографами из Запорожья и всякими другими знатоками юридических нонсенсов . Может вас и сменят значительно раньше , а может вам прийдется принимать меня в гости ...
10/9/9 написав:prodigy: Менше з тим, якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4, значить зростання триває. Просто констатація, спостерігаю, на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.