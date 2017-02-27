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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 14:18
барабашов написав: Успіх написав: asti написав:
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день.
...а тим часом вже другу цигарку за рогом закурює ТЦК
Так Главный же вроде ж подписал закон, что в лечебных целях можно "дунуть"(розовых пони в подкорке разогнать)?
Вот щас они "коробок" добьют и побегут монстров из "Аватарв" отстреливать перед обменниками.
Это приняла ВР .
Ни кто ни чего не подписал .
Как подпишет ,то через пол года это вступит в силу .
Работы психиатрам добавится .
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:19
prodigy написав: 10/9/9 написав:prodigy:
Менше з тим,
якщо вчора, грубо, приймали по 39, а сьогодні по 39,4,
значить зростання триває.
Просто констатація,
спостерігаю,
на те зростання (чи не зростання), звісно, ні на йоту вплинути не можу.
вже курси п*дросли 39,65-40,30
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:20
prodigy написав:
99,9% залежіть від надання допомоги (50мрлд євро від ЕС на 2024р) тобто менше 10 млрд евро, це трохі більше 10млрд дол на рік ЗВР України: на 31.12.2022 28 494,46млрд на 30.11.2023 38 796,05млрд тобто 10,3млрд точно не вклали (вони підняли рівень ЗВР, на це була згода спонсорів) а 32млрд витратили на різне... щоб тримати курс 37грн за дол НБУ у жовтні злив 3+млрд, у грудні 2023 навіть 3,5млрд але попит тримається на високому рівні https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventio
Тут все просто, на літо максимум осінь у нас буде новий президент, ВР і т.д. зеля як би наступникові своєму залишить прийнятний курс , а все лайно прийме на себе ,якось так*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:21
На міняйлі 24 заявки на покупку і 34 на продаж.
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:24
Як ситуація по банкам? Каси штурмують?
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Scholar
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:25
Yuri_61 написав:
Чому я впевнений, що ця девальвація гривні тимчасова: а тому що зарплати пересічних не зростають вже з 2018 року, а лише зменшуються навіть. Пенсії зростають кожного року всього на 100 грн. в кращому разі.
ви серйозно думаєте, що це хвилює тих хто рухає курс?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:34
Scholar написав:
Як ситуація по банкам? Каси штурмують?
А що сьогодні понеділок*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:39
Nazarkino написав: Scholar написав:
Як ситуація по банкам? Каси штурмують?
А що сьогодні понеділок*Відправлено з Чату
деякі каси банків працюють, наприклад ощад в Києві, з курсом 38,95 та білим баксом на продаж...
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:46
Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:55
unicdima написав:
Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?
просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться... дехто на цьому заробляє зайві копійки.
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.
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