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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 14:58
Slon_Nosov написав: unicdima написав:
Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?
просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться...
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.
Тобто це якась місцева дурь і з Америки ніякої інфи не було?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:02
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12
Scholar написав:
Як ситуація по банкам? Каси штурмують?
маячня
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:20
Прогнозуйте, до скількох впаде прийом-продажа сьогодні?)
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:22
Investor_K написав:
У мене4 квартири під орендою і більше 5 млн грн на депозитах.
А какую часть этого огромного портфЭля (депозитов) держите в гривне ?
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