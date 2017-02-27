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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11076110771107811079
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:58

  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?


просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться...
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.

Тобто це якась місцева дурь і з Америки ніякої інфи не було?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12

  Scholar написав:Як ситуація по банкам? Каси штурмують?


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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прогнозуйте, до скількох впаде прийом-продажа сьогодні?)
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:22

  Investor_K написав:У мене4 квартири під орендою і більше 5 млн грн на депозитах.

А какую часть этого огромного портфЭля (депозитов) держите в гривне ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:57

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?


просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться...
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.

Тобто це якась місцева дурь і з Америки ніякої інфи не було?


місцева дурь, хтось трішки заробив...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:09

  Scholar написав:Як ситуація по банкам? Каси штурмують?

телеграф, почту, мости
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:01

  BeneFuckTor написав:Приват єдиний банк з комісією на вивід в 2!!!%

Действительно?
В таблице не так.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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asti
 
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