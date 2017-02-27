RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11077110781107911080>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:58

  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?


просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться...
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.

Тобто це якась місцева дурь і з Америки ніякої інфи не було?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 10.06.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:02

Київ
долар 39 на 40
євро 43 на 44
фунт 48,5 на 50
франк 44,5 на 46,5
канадський 28 на 29,7
Yuri_Z
 
Повідомлень: 506
З нами з: 18.06.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:10

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21508
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2344 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12

  Scholar написав:Як ситуація по банкам? Каси штурмують?


маячня
prodigy
 
Повідомлень: 10439
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3212 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прогнозуйте, до скількох впаде прийом-продажа сьогодні?)
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 10.06.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:22

  Investor_K написав:У мене4 квартири під орендою і більше 5 млн грн на депозитах.

А какую часть этого огромного портфЭля (депозитов) держите в гривне ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 30.01.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:57

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:Поясніть, а що за прикол з білим-синім баксом?


просто зробили синій "козирною монтаною", а білий 2006 наче не такий, але ще згодиться...
особливо "непотрібний" бакс с плямами, печатками, 1996-2003 року.
не виключаю що цю мутку нам орки підкинули, на болотах наче багато підробного 1996.

Тобто це якась місцева дурь і з Америки ніякої інфи не було?


місцева дурь, хтось трішки заробив...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:09

  Scholar написав:Як ситуація по банкам? Каси штурмують?

телеграф, почту, мости
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33735
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:01

  BeneFuckTor написав:Приват єдиний банк з комісією на вивід в 2!!!%

Действительно?
В таблице не так.
M-A-X
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 08.10.15
Подякував: 801 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Развернулись... 8) 8)
asti
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11077110781107911080>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33485 36639651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2023 20:27
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23085472
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13121954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.