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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11077110781107911080
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:37

  asti написав:Зображення
Развернулись... 8) 8)


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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:42

  asti написав:Зображення
Развернулись... 8) 8)

Кому треба гривня - можна трохи злити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:36

  Investor_K написав:
  asti написав:Зображення
Развернулись... 8) 8)

Кому треба гривня - можна трохи злити

вас ідентифіковано
flyman
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