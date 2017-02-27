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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 17:37
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-5-10коп обычное явление вечера субботы
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prodigy
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Додано: Суб 30 гру, 2023 17:42
Кому треба гривня - можна трохи злити
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 18:36
Investor_K написав:
Кому треба гривня - можна трохи злити
вас ідентифіковано
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flyman
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