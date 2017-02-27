Ну що, хто був правий? Тільки не кажіть, що я різні варіанти прогнозів робив. Не було такого. Можете перевірити - це єдиний мій варіант мого прогнозу під ялинку ближче до 31.12.2023. І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023. Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками. Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
Yuri_61 написав:
ось фотодоказ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Ну що, хто був правий? Тільки не кажіть, що я різні варіанти прогнозів робив. Не було такого. Можете перевірити - це єдиний мій варіант мого прогнозу під ялинку ближче до 31.12.2023. І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023. Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками. Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
Yuri_61 написав:
Я тоже вас поддержал . Нечего всяким там тешить себя мыслью , что кто то может знать больше . У нас припал чуток доллар под вечер 39-40 . Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ? В что прыгать ?
холява написав:Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ? В что прыгать ?
Нажаль, чи на благо, я в сторону євро даже не дивлюся, бо це дуже спекулятивна валюта. Але, ваажаю все ж, якщо крос-курс по парі долар - євро буде в межах від 1,06 - 1,1 , то можна перекинутися в євро, особливо перед президентськими виборами в США, хоча і в Європі пройде череда виборів.
холява написав:Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ? В что прыгать ?
Нажаль, чи на благо, я в сторону євро даже не дивлюся, бо це дуже спекулятивна валюта. Але, ваажаю все ж, якщо крос-курс по парі долар - євро буде в межах від 1,06 - 1,1 , то можна перекинутися в євро, особливо перед президентськими виборами в США, хоча і в Європі пройде череда виборів.
Жаль конечно что вы , вырвавший с лап банковских зазнаек , такие скрижали , так весьма "сухо" ответили . Ну да ладно . Надеюсь что сбросив 2-3 тысячи долл. я не пролечу !
Ірина_ написав:Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки. Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль. Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!
З повагою,
Вітаю. Питання. Чи є технічна можливість зробити на форумі дизлайки за повідомлення?
Нові читачі можуть бути введені в оману дописами деяких наших форумчан. Для прикладу пан Юрій 61 року народження дуже часто викликає різні емоції. Багато людей не слідкують за форумом систематично і сприймають його дописи із повною серйозністю.
Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Realist написав: Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Zebra вже заблокований безстроково
Тому мені цікаво, як система негативних оцінок може остудити ентузіазм того, хто вже і так заблокований