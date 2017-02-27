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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11077110781107911080
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:37

  asti написав:Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:42

  asti написав:Зображення
Развернулись... 8) 8)

Кому треба гривня - можна трохи злити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:36

  Investor_K написав:
  asti написав:Зображення
Развернулись... 8) 8)

Кому треба гривня - можна трохи злити

вас ідентифіковано
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що, хто був правий?
Тільки не кажіть, що я різні варіанти прогнозів робив. Не було такого. Можете перевірити - це єдиний мій варіант мого прогнозу під ялинку ближче до 31.12.2023.
І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023.
Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками.
Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
  Yuri_61 написав:Зображення

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41

  Yuri_61 написав:Ну що, хто був правий?
Тільки не кажіть, що я різні варіанти прогнозів робив. Не було такого. Можете перевірити - це єдиний мій варіант мого прогнозу під ялинку ближче до 31.12.2023.
І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023.
Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками.
Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
  Yuri_61 написав:Зображення


Я тоже вас поддержал .
Нечего всяким там тешить себя мыслью , что кто то может знать больше .
У нас припал чуток доллар под вечер 39-40 .
Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ?
В что прыгать ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48

  холява написав:Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ?
В что прыгать ?

Нажаль, чи на благо, я в сторону євро даже не дивлюся, бо це дуже спекулятивна валюта.
Але, ваажаю все ж, якщо крос-курс по парі долар - євро буде в межах від 1,06 - 1,1 , то можна перекинутися в євро, особливо перед президентськими виборами в США, хоча і в Європі пройде череда виборів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:55

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ?
В что прыгать ?

Нажаль, чи на благо, я в сторону євро даже не дивлюся, бо це дуже спекулятивна валюта.
Але, ваажаю все ж, якщо крос-курс по парі долар - євро буде в межах від 1,06 - 1,1 , то можна перекинутися в євро, особливо перед президентськими виборами в США, хоча і в Європі пройде череда виборів.


Жаль конечно что вы , вырвавший с лап банковских зазнаек , такие скрижали , так весьма "сухо" ответили .
Ну да ладно .
Надеюсь что сбросив 2-3 тысячи долл. я не пролечу !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:03

  Ірина_ написав:Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки.
Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль.
Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!

З повагою,

Вітаю.
Питання.
Чи є технічна можливість зробити на форумі дизлайки за повідомлення?

Нові читачі можуть бути введені в оману дописами деяких наших форумчан.
Для прикладу пан Юрій 61 року народження дуже часто викликає різні емоції. Багато людей не слідкують за форумом систематично і сприймають його дописи із повною серйозністю.

Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:18

  Realist написав:
Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?

Zebra вже заблокований безстроково

Тому мені цікаво, як система негативних оцінок може остудити ентузіазм того, хто вже і так заблокований
pesikot
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  #<1 ... 11077110781107911080
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