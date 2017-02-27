RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11078110791108011081
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:41

  flysoulfly написав:
  pesikot написав:Zebra вже заблокований безстроково
от вам і магія "нумерології":
"55" потім "34" - й людини тут нема

Якщо облаяв модераторів і сам попросив забанити, то які варіанти?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До речі, куди подівся Ігор Олексійович?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:48

  Investor_K написав:До речі, куди подівся Ігор Олексійович?

Може після долярчикової ранкової критики карусельщиків вийшов у вікно.. Раніше вони дружили.. :roll:
Hotab
 
Повідомлень: 10505
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:55

  Investor_K написав:До речі, куди подівся Ігор Олексійович?

Туди, куди і Zebra

Тіки Zebra мав "мужність" "застрелитись" сам

А Игорь Алексеевич вернется на форум и будет делать вид, что он не при делах и никаких прогнозов не давал
И выдаст новые "прогнозы"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8915
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:25

Пекельні муки у тилу...

  Hotab написав:
  Investor_K написав:До речі, куди подівся Ігор Олексійович?

Може після долярчикової ранкової критики карусельщиків вийшов у вікно.. Раніше вони дружили.. :roll:

Та тут критикуй-не критикуй...
З карусельщиків, як з гуся вода :mrgreen:

Я розумію, що їм там важко кілометри намотувати щодня...
Тому і кажу - підмініть нас на фронті, а ми вже якось за вас будемо мучитись в тилу! :mrgreen:

Нащо вони там в тилах мучаться?
Нехай приходять нам на підміну - тут будуть все мати:
І одягнуті!
І ситі!
І в інтернеті будуть сидіти, якщо поруч старлінк(як от в мене)
А головне - НЕ будуть рахувати ті копійки з каруселей і депозитів, а будуть мати нагоду отримати лям грн за 1рік часу!!!

Шановні форумчани - ставайте мільйонерами всьго лиш за ОДИН РІК!!!
РЕАЛЬНО І ЛЕГАЛЬНО!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5730
З нами з: 18.03.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 11078110791108011081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33485 36640070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2023 20:27
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23085786
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13122220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.