Якщо облаяв модераторів і сам попросив забанити, то які варіанти?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:41
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
До речі, куди подівся Ігор Олексійович?
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:48
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:55
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:25
Пекельні муки у тилу...
Та тут критикуй-не критикуй...
З карусельщиків, як з гуся вода
Я розумію, що їм там важко кілометри намотувати щодня...
Тому і кажу - підмініть нас на фронті, а ми вже якось за вас будемо мучитись в тилу!
Нащо вони там в тилах мучаться?
Нехай приходять нам на підміну - тут будуть все мати:
І одягнуті!
І ситі!
І в інтернеті будуть сидіти, якщо поруч старлінк(як от в мене)
А головне - НЕ будуть рахувати ті копійки з каруселей і депозитів, а будуть мати нагоду отримати лям грн за 1рік часу!!!
Шановні форумчани - ставайте мільйонерами всьго лиш за ОДИН РІК!!!
РЕАЛЬНО І ЛЕГАЛЬНО!!!
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