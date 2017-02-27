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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 17:37
Додано: Суб 30 гру, 2023 18:36
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну що, хто був правий?
Тільки не кажіть, що я різні варіанти прогнозів робив. Не було такого. Можете перевірити - це єдиний мій варіант мого прогнозу під ялинку ближче до 31.12.2023.
І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023.
Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками.
Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
ось фотодоказ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41
Я тоже вас поддержал .
Нечего всяким там тешить себя мыслью , что кто то может знать больше .
У нас припал чуток доллар под вечер 39-40 .
Ну и самый глупый вопрос от пенсионера , как может повести себя пара евро -доллар ?
В что прыгать ?
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48
Нажаль, чи на благо, я в сторону євро даже не дивлюся, бо це дуже спекулятивна валюта.
Але, ваажаю все ж, якщо крос-курс по парі долар - євро буде в межах від 1,06 - 1,1 , то можна перекинутися в євро, особливо перед президентськими виборами в США, хоча і в Європі пройде череда виборів.
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:55
Жаль конечно что вы , вырвавший с лап банковских зазнаек , такие скрижали , так весьма "сухо" ответили .
Ну да ладно .
Надеюсь что сбросив 2-3 тысячи долл. я не пролечу !
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:03
Вітаю.
Питання.
Чи є технічна можливість зробити на форумі дизлайки за повідомлення?
Нові читачі можуть бути введені в оману дописами деяких наших форумчан.
Для прикладу пан Юрій 61 року народження дуже часто викликає різні емоції. Багато людей не слідкують за форумом систематично і сприймають його дописи із повною серйозністю.
Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:31
Додано: Суб 30 гру, 2023 22:33
Проспиться і буде проситись назад))
Гадаю що його зрозуміють і приймуть назад, все таки він не буйний, контент в нього специфічний, але важкого кримінала я ніколи не бачив.
По курсу, дивні стрибки, дуже велика маржа, перевірена обмінка на вечір світить 39 на 39.80, максимум був до 12.00 на рівні 39.30 на 40, можливий торг, але в роздрібі спред дуже широкий, як правило роздрібна маржа до 20 копійок.
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