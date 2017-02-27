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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2023 22:41
У нас продавали по 40,5... Синий))
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asti
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:12
не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.
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Remington
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:28
Remington написав:
не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.
а как вы искали, хорошо или плохо?https://t.me/obmen_kyiv/30869https://t.me/obmnvlt/5149https://t.me/optobmen17/5934
большинство обменок светят курс розницы, за опт надо звонить и договариваться.
в ноябре сдавал евро, передо мной сдавал иностранец, где-то 5 тыс, по курсу на 80 коп дешевле чем я вдвое меньшую сумму.
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vitaliiangel
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