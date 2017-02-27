большинство обменок светят курс розницы, за опт надо звонить и договариваться. в ноябре сдавал евро, передо был иностранец, сдавал где-то 5 тыс, по курсу на 80 коп дешевле, чем я сдал вдвое меньшую сумму. Я позвонил, а он нет, всё. Готовьтесь что и эти обменки вам покажут курс на 50 коп. ниже.
Успіх написав: Все вірно. Теж про це писав. Якщо пригадуєте, в 19 році скинув трохи $ по 24 і зайшов гривневі депозити. Тоді ще somilitark мене за це критикував. Лінь шукати той допис. Але висновок після 19 року я зробив простий:
Відразу після стабілізації ситуації після чергової великої девальвації потрібно користуватись гривневими інструментами. (Депозити, Облігації). Це обумовлено тим, що через девальвацію зростає інфляція а відповідно і облікова ставка. Таким чином після кожної великої девальвації наступає період в якому доларова дохідність гривневих інструментів заощадження стає дуже великою. В 19 році я зробив помилку, бо зайшов у гривню в самому кінці такого періоду. На зараз ми маємо такий час (період заощаджень у гривні) який почався в січні-лютому цього року. Заощадження в доларах здані тоді по 40,3 та покладені на депозити на даний момент мають доларову дохідність більше 35%. Хто заходив в гривню пізніше все одно має у $ дохідність приблизно/більше 20% Скільки щ е часу буде тривати цей період - не відомо.
Гарний пост, заставляє сидіти з калькулятором і рахувати "минулим числом". І виходить так що вчасний вхід в депо в ненайлояльнішому приваті, по ненайлояльнішому депо з достроковим розриванням договору всерівно приносить нормальні відсотки при виході в долар на сьогодні. В той самий момент коли сидіння в доларі це просто сидіння в доларі. Автору повага, гарно вирахував час входження. Та є одне але, мозок пам*ятає про Дельти, Надри і ко, тому не так просто заставити його приймати такі рішення, особливо в час війни. І щоб не офтопити, дуже цікаво спостерігати за рухом долара тепер, суцільний тоталізатор. НБУ вниз, готівка вверх, важко прогнозувати від слова зовсім. Так мені, виглядає що до НР будемо 38+ мати на готівці, але це лише здогадки.
sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ
Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами
Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔
и я почитал эту фотографию рабочего дня и хочу заметить, что заработка пока нет никакого, а будет он или нет - станет ясно после окончания 3-х месячного депозита
Yuri_61 написав:шоб там не було, але десь ближче до 31.12.2023 курс па40 ми побачимо. По іншому не буде. Чекаємо.
Бінго! Це ви писали півтора місяці назад! І ось я читаю і в захваті від вашої прогнозованості! Респект вам! Так і є! Хоча мені це як серпом по одному предмету… Був перевів значну суму по 37,46 в гривню і нині треба гривню перевести назад… І бац! Ну, треба почекати декілька днів! Хоча менше 38,50 точно не буде!
emeta написав:Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы Алексеевич тоже вот потерялся
Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки. Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль. Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!
З повагою,
"огласите весь список, пожалуйста"(с)
яке прикре самогубство. до чого призводять мрії ПА 34
а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили
Психанул человек, самоликвидировался, сидеть в гривне, ждать 34
Skypups написав:Вдохните, выдохните, и попробуйте оглядеться вокруг без полосатых шор. И не мечитесь, поки паника не спадет и розум не прояснитися.
И без полосатых коней, многих в оману ввел этот полосатый
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 31 гру, 2023 00:32, всього редагувалось 3 разів.