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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11079110801108111082>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:41

У нас продавали по 40,5... Синий))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:28

  Remington написав:не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.

а как вы искали, хорошо или плохо?
https://t.me/obmen_kyiv/30869
https://t.me/obmnvlt/5149
https://t.me/optobmen17/5934

большинство обменок светят курс розницы, за опт надо звонить и договариваться.
в ноябре сдавал евро, передо был иностранец, сдавал где-то 5 тыс, по курсу на 80 коп дешевле, чем я сдал вдвое меньшую сумму. Я позвонил, а он нет, всё. Готовьтесь что и эти обменки вам покажут курс на 50 коп. ниже.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:54

  Remington написав:не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.
А смысл сдавать по 38,7...?!
Чтобы поменять в Авале по 38,34 или как?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:54

  Мармур написав:
  Realist написав:
  Успіх написав:
Все вірно. Теж про це писав.
Якщо пригадуєте, в 19 році скинув трохи $ по 24 і зайшов гривневі депозити. Тоді ще somilitark мене за це критикував.
Лінь шукати той допис. Але висновок після 19 року я зробив простий:

Відразу після стабілізації ситуації після чергової великої девальвації потрібно користуватись гривневими інструментами. (Депозити, Облігації). Це обумовлено тим, що через девальвацію зростає інфляція а відповідно і облікова ставка. Таким чином після кожної великої девальвації наступає період в якому доларова дохідність гривневих інструментів заощадження стає дуже великою. В 19 році я зробив помилку, бо зайшов у гривню в самому кінці такого періоду.
На зараз ми маємо такий час (період заощаджень у гривні) який почався в січні-лютому цього року. Заощадження в доларах здані тоді по 40,3 та покладені на депозити на даний момент мають доларову дохідність більше 35%.
Хто заходив в гривню пізніше все одно має у $ дохідність приблизно/більше 20%
Скільки щ е часу буде тривати цей період - не відомо.


Гарний пост, заставляє сидіти з калькулятором і рахувати "минулим числом". І виходить так що вчасний вхід в депо в ненайлояльнішому приваті, по ненайлояльнішому депо з достроковим розриванням договору всерівно приносить нормальні відсотки при виході в долар на сьогодні. В той самий момент коли сидіння в доларі це просто сидіння в доларі. Автору повага, гарно вирахував час входження.
Та є одне але, мозок пам*ятає про Дельти, Надри і ко, тому не так просто заставити його приймати такі рішення, особливо в час війни.
І щоб не офтопити, дуже цікаво спостерігати за рухом долара тепер, суцільний тоталізатор. НБУ вниз, готівка вверх, важко прогнозувати від слова зовсім. Так мені, виглядає що до НР будемо 38+ мати на готівці, але це лише здогадки.

Навіть 39+, а було і 40+….
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:55

  asti написав:
  emeta написав:
  sens написав: Можна коротко . Офіційний непрацевлаштований, неодружений, 1987 р.н. Зранку зняв в банку 1500уо. Увечері купив 1500уо. Весь день купляв в банку та продавав в обміннику. Загальний обсяг вирученої гривні становить 1800 грн. По суті питання додати нічого , текст надруковано,дата підпис ПІБ

Беготни на целый день, может оно и стоило бы того когда молодой-горячий
Но с такой активностью можно запросто напороться на ухилянтов с флаерами

Беготни действительно было много - 14 км намотал за день. Но заработал чуть больше чем 1800 - около 3000 у меня вышло. С одной стороны действительно не ахти какие деньги но с другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, это я не к тому, что я неодружений😊 - официально действительно нет. А с мамой у меня общий бизнес потому и интересовался насчёт валюты. Другое дело, что на той сумме которая у меня осталась в гривневых ОВГЗ я потерял за эти два дня столько же в долларах сколько набегал в гривнах и вот это действительно печаль...😔😔

и я почитал эту фотографию рабочего дня
и хочу заметить, что заработка пока нет никакого, а будет он или нет - станет ясно после окончания 3-х месячного депозита
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:01

  Yuri_61 написав:шоб там не було, але десь ближче до 31.12.2023 курс па40 ми побачимо.
По іншому не буде.
Чекаємо.

Бінго! Це ви писали півтора місяці назад! І ось я читаю і в захваті від вашої прогнозованості! Респект вам! Так і є! Хоча мені це як серпом по одному предмету… Був перевів значну суму по 37,46 в гривню і нині треба гривню перевести назад… І бац! Ну, треба почекати декілька днів! Хоча менше 38,50 точно не буде!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:03

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:шоб там не було, але десь ближче до 31.12.2023 курс па40 ми побачимо.
По іншому не буде.
Чекаємо.

Вряд-ли, 38-39 да, вероятно, но 40, пока нбу бездумно палит валюту тоннами - маловероятно.

Високо вєроятно!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:25

  Nazarkino написав:Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45

*Відправлено з Чату

возможно ЭОК и такой, но пока не верится в эти цифры, это будет крах, особенно после 36 НБУ
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:27

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:
  emeta написав:Зебру жалко хоть и сбежал, чтобы потом не было стыдно за прогнозы
Алексеевич тоже вот потерялся


Щоб не було конспірології... Користувач Zebra пішов феєрично, не по-французьки.
Обізвавши модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль.
Гадаю на цьому це питання закрите. Повертаємося до теми валюти!

З повагою,

"огласите весь список, пожалуйста"(с) :lol:

яке прикре самогубство. до чого призводять мрії ПА 34 :)


а потім хтось знову скаже - такого прогнозиста загубили 8)
Психанул человек, самоликвидировался, сидеть в гривне, ждать 34 :D

  Skypups написав:Вдохните, выдохните, и попробуйте оглядеться вокруг без полосатых шор. И не мечитесь, поки паника не спадет и розум не прояснитися.
И без полосатых коней, многих в оману ввел этот полосатый :D
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 31 гру, 2023 00:32, всього редагувалось 3 разів.
Proofy
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