Додано: Нед 31 гру, 2023 00:58

Нумо, спрогнозуємо дії НБУ після скасувння фіксованого курсу долара.В супереч всенародним очікуванням (у тому числі і моїх, зізнаюсь) курс що називається спочатку поповз а потім камінцем лише за 2 лише місяці впав до 36.А чому так відбулося? НБУ тут не при чому?Навпаки - він і є творець жовтневого і литопадного доларопаду.Тому що він запропоновував надлишкову пропозицію долара. Чи потрібно, чи вимушений НБУ був у жовтні і грудні 2023 року задовільняти на 120% - 150% доларову потребу?Моя відповідь: звісно такої потреби не було.І є питаннячко: чому зараз від НБУ немає надлишкової пропозиції в долларах? Що, закінчилися ЗВР? Та ні, з ЗВР все дуже добре, навіть пречудово. Що, припинеться фіндопомога Україні від західних партнерів? Але при здоровому глузді в цю маячню повірити неможливо?Тому мій висновок наступний: десь після НР, не відразу, а після того, як законопроєкт про зміни в порядку мобілізації буде повернуто авторам на доопрацювання (бо це він і викликав нездоровий ажиотаж на долар), НБУ заллє за три дні попит на долар на МБ і долар знову стане нікомунепотрібним.Чекаємо.